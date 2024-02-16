19 февраля
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«Шанхайский Диор», замурованный клад. Чем, кроме баснословного богатства, были известны алтайские купцы Винокуровы

Altapress.ru рассказывает, как крестьянин Адриан Винокуров стал купцом на Алтае, основал свой торговый дом с завидным капиталом, а его дети расширили бизнес аж до Китая.

Торговый дом «А. И. Винокуров с сыновьями». Каменский районный краеведческий музей.
Торговый дом «А. И. Винокуров с сыновьями». Каменский районный краеведческий музей.
vk.com/kraevedaltay
  • Адриан Винокуров родился в 1849 году в семье крестьян-переселенцев из Европейской России. Потом он переехал в Тюменцево Барнаульского уезда. Позже Винокуров стал одним из крупнейших предпринимателей Алтая.
  • Предпринимательствовать Винокуров начал в 1876 году: скупал у крестьян зерно для продажи и одновременно торговал текстилем.
Купец Винокуров Адриан Ильич.
Купец Винокуров Адриан Ильич.
vk.com/kraevedaltay
  • В начале 20 века Адриан Винокуров с семьей перебрался в Камень, который тогда еще был селом. Здесь он основал один из крупнейших на Алтае торговых домов. В нем продавался хлеб, мануфактура, одежда, украшения.
  • Тогда же Винокуров вместе с другими местными купцами построил каменный Богоявленский храм. Кроме того, он заказал для этой церкви в Томске колокол весом в 61 пуд и доставил его в Камень по реке.
  • В 1907 году Винокуров построил в Камне паровую мельницу, которая стала одной из самых мощных на Алтае. При мельнице была электростанция, и энергия от нее поступала не только на саму мельницу, но и к дому, и магазину Винокуровых.
  • Когда Адриан скончался, дело перешло к его сыновьям. Они расширили и приумножили отцовский бизнес. В 1914 году оборот торгового дома превысил 5,6 млн. рублей — по тем временам это была громадная сумма.
  • Винокуровы жили в Камне в двухэтажном доме из красного кирпича. Здание украшали причудливые остроконечные башенки. По легенде, в стену дома замурован сундук с сокровищами. Но на того, кто попытается его достать, обвалится крыша.

Сейчас там располагается Каменский краеведческий музей.

Дача Винокуровых под Тюменцево.
Дача Винокуровых под Тюменцево.
bsk.nios.ru
  • В 1917 году после Октябрьской революции три брата Винокуровых с семьями уехали в Харбин, а оттуда в Шанхай. В Китае они открыли торговлю сибирскими мехами, которая шла достаточно успешно. В числе клиентов были даже жены европейских консулов.
  • Наиболее успешно жизнь сложилась у дочери Родиона Винокурова — Лидии. Она смогла стать известным модельером и дизайнером. В Китае ее называли «шанхайским Диором».

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