13 февраля
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День в истории

Грязная конкуренция, 20 тысяч кож. Чем занимался в Барнауле кожевенный бизнесмен Лалетин и что стало с его особняком

Altapress.ru рассказывает, как мещанин Илья Лалетин начал с работы горным инженером, а стал крупнейшим кожевенным предпринимателем Барнаула. И построил особняк со стремлением к «новому вкусу».

Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием "Лалетин".
Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием "Лалетин".
Барнаул. Юбилейные даты
  • Илья Лалетин родился в 1853 году в семье горных инженеров. Изначально он работал на сереброплавильном заводе. А когда понял, что запасы металла на исходе — решил открыть собственное производство.
  • В 1893 году Латетин основал кожевенный завод в Барнауле, который принес ему известность и солидный доход. Производство располагалось в 7 км от центра города, на берегу Оби.
Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием &quot;Лалетин&quot;.
Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием "Лалетин".
Барнаул. Юбилейные даты
  • Кожевенный завод Лалетиных был самым крупным под Гляденом. Завод выпускал до 20 тысяч разных кож, включая юфть и сыромять. В 1920 году предприятие национализировали.
  • Лалетины, как и многие другие барнаульские предприниматели, в годы революции отправляли пожертвования белогвардейскому полку.
  • Илья Лалетин умер в 1914 году. После его смерти сыновья Василий, Николай и Иван открыли в особняке отца на ул. Мало-Тобольской Торговый дом «И. Д. Лалетина наследники».
  • Кстати, само здание бывшего особняка Лалетина выполнено в стиле позднего модерна.

«В архитектурном стиле заметно стремление сделать здание в новом вкусе, но выразилось оно в поверхностном применении на главном фасаде лепных украшений» — говорится в Научно-справочном атласе Барнаула.

Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием &quot;Лалетин&quot;.
Особняк лалетина, в котором теперь располагается гостиница с одноименным названием "Лалетин".
Барнаул. Юбилейные даты
  • В 1990-х здание бывшего особняка горело. После пожара четыре стены торгового дома купил предприниматель Борис Князев. Возгорание, по его мнению — результат нечистоплотной конкуренции на Старом базаре. Благодаря предпринимателю, сегодня здание отреставрировано и оборудовано под гостиницу с названием «Лалетин».

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