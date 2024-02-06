7 февраля
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Жизнь

Большой камин, советский пломбир. Чем барнаульцам запомнилось кафе «Сказка»

Когда стартовала антиалкогольная кампания Горбачева, в Барнауле стали открывать детские кафе-мороженые. Таких в городе было около 20. Но больше всего барнаульцы любили «Сказку».

Кафе-мороженое "Сказка".
Кафе-мороженое "Сказка".
Из коллекции Леонида Хомутова
  • «Сказка» открылась 9 мая 1984 года. Это было детское двухэтажное кафе за площадью Октября.
  • Объект обошелся советской казне в 130 тысяч рублей.
  • Интерьер кафе был и правда сказочным. Зимой здесь разжигали большой камин, мебель и панно на темы русских народных сказок были выполнены на заказ из дерева.
  • Иногда кафе выкупали взрослые, чтобы отметить корпоративы и праздники. В «Сказке» было нечто похожее на современный бар. На втором этаже располагались три зала.
  • В «Сказке» продавали коктейли, соки и кондитерские изделия. Советское мороженое подавали в металлических тарелочках на высокой ножке.
  • Официантами в «Сказке» работали исключительно партийные ребята — комсомольско-молодежная бригада треста столовых Октябрьского района.
  • В кафе устраивали встречи школьников с писателями. А в День защиты детей проводили «Голубой огонек».
  • В середине 1990-х здание сгорело. Потом там отстроили ресторан QQ.

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