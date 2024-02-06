Большой камин, советский пломбир. Чем барнаульцам запомнилось кафе «Сказка»

- «Сказка» открылась 9 мая 1984 года. Это было детское двухэтажное кафе за площадью Октября.
- Объект обошелся советской казне в 130 тысяч рублей.
- Интерьер кафе был и правда сказочным. Зимой здесь разжигали большой камин, мебель и панно на темы русских народных сказок были выполнены на заказ из дерева.
- Иногда кафе выкупали взрослые, чтобы отметить корпоративы и праздники. В «Сказке» было нечто похожее на современный бар. На втором этаже располагались три зала.
- В «Сказке» продавали коктейли, соки и кондитерские изделия. Советское мороженое подавали в металлических тарелочках на высокой ножке.
- Официантами в «Сказке» работали исключительно партийные ребята — комсомольско-молодежная бригада треста столовых Октябрьского района.
- В кафе устраивали встречи школьников с писателями. А в День защиты детей проводили «Голубой огонек».
- В середине 1990-х здание сгорело. Потом там отстроили ресторан QQ.
Самое важное - в нашем Telegram-канале