23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

В Барнауле только и разговоров, что о новых трамваях. А как насчет ностальгических фото старых? На них и мост на Новом рынке, кстати, тоже старый еще. Altapress.ru рассматривает.

Улица Северо-Западная. Открытка изд. "Планета". 1971 год.
Улица Северо-Западная. Открытка изд. "Планета". 1971 год.
transphoto.ru
  • Первый трамвай в Барнауле запустили 7 ноября 1948 года. А за день до этого его «обкатали» (почти как вчера).
  • Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.
  • Первый трамвайный маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка.

Кстати, когда-то отопления в трамваях вообще не было. Поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.

Трамвайные пути на пр. Ленина через мост, год не указан.
Трамвайные пути на пр. Ленина через мост, год не указан.
vk.com/public71335292

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость