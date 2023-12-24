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Дядя Блока, глава Лесного департамента. Чем был знаменит Кублицкий-Пиоттух – алтайский чиновник, родственник и друг поэта

Altapress.ru рассказывет как Адам Кублицкий-Пиоттух начальствовал в Алтайском округе с «фантастической работоспособностью» и стал одним из крупнейших в России специалистов лесного хозяйства.

Слева направо: Александр Блок, Николай Бекетов, Мария Бекетова, Андрей Бекетов (дед поэта), Адам Кублицкий-Пиоттух, Александра Кублицкая-Пиоттух (мать поэта), Франц Кублицкий-Пиоттух (отчим поэта).
Слева направо: Александр Блок, Николай Бекетов, Мария Бекетова, Андрей Бекетов (дед поэта), Адам Кублицкий-Пиоттух, Александра Кублицкая-Пиоттух (мать поэта), Франц Кублицкий-Пиоттух (отчим поэта).
altlib.ru
  • Адам Кублицкий-Пиоттух — выходец из старинного, известного, но обедневшего польского рода. После гимназии он поступил в Петербургского университет, и, отучившись на магистра, открыл в себе талант чиновника.
  • В 1885 году Кублицкого-Пиоттуха определили на службу в Департамент уделов. Через 12 лет он стал управляющим Петербургским удельным округом, статским советником.
Начальник Алтайского округа Адам Кублицкий-Пиоттух, по совместительству дядя поэта Александра Блока
Начальник Алтайского округа Адам Кублицкий-Пиоттух, по совместительству дядя поэта Александра Блока
altlib.ru
  • В 1900 году по собственной просьбе Адам был назначен начальником Алтайского округа. В служебных делах его отличала «фантастическая работоспособность». При нем продолжали работать заводы, но основной доход теперь приносила земля, лес. Позже Кублицкий возглавил Лесной департамент Министерства земледелия и стал одним из крупнейших в стране специалистов по лесному хозяйству.
  • Адам Кублицкий-Пиоттух председательствовал в совете Общества любителей исследования Алтая и оказывал постоянную поддержку Обществу попечения о начальном образовании в Барнауле.
Александр Блок в 1898 году. Фото Е. Мрозовской
Александр Блок в 1898 году. Фото Е. Мрозовской
ru.wikipedia.org
  • Кублицкий-Пиоттух приходился дядей поэту Александру Блоку, а также был зятем известного ботаника, ректора Петербургского университета Андрея Бекетова.
  • У Кублицкого было двое сыновей — Феликс и Андрей. Второй был глухонемым от рождения. Александр Блок очень любил его, сочувствовал ему и в письмах старался отвлечь от грустных мыслей. В ответ Андрей рассказывал поэту о рыбалке на Оби, катаниях на лодке по заводскому пруду и верховых прогулках.
Ботаник Андрей Бекетов.
Ботаник Андрей Бекетов.
ru.wikipedia.org
  • В Барнауле Кублицкие жили на широкую ногу (11 тыс. рублей. в год) в известном «доме начальника округа», который теперь занимает городская администрация. В 1901 году они пригласили Блока приехать погостить — обещали свозить его в горы, — но поэт отказался.
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