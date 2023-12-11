12 декабря
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Важный завод, международный журнал. Какой была основательница первого факультета искусств в Барнауле

Altapress.ru рассказывает, как доктор искусствоведения Тамара Степанская основала собственную галерею в АГУ, факультет искусств, международный научный журнал, и изучала промышленную архитектуру Алтая.

Доктор искусствоведения Тамара Степанская (справа).
Доктор искусствоведения Тамара Степанская (справа).
vk.com/muzeighmak
  • Тамара Степанская родилась 11 декабря 1939 года в городе Свободном Хабаровского края. В 1962 году окончила биологический факультет Иркутского государственного университета. С 1964 года жила в Барнауле.
  • Тамара Степанская – создатель научной школы в области теории и истории искусства, изобразительного искусства и архитектуры Сибири.
Доктор искусствоведения Тамара Степанская (1-й ряд, 1-я слева).
Доктор искусствоведения Тамара Степанская (1-й ряд, 1-я слева).
vk.com/muzeighmak
  • В 1991 году Степанская организовала и возглавила кафедру мировой художественной культуры АлтГУ, в начале нулевых основала факультет искусств и стала его первым деканом.
  • Также Степанская основала галерею факультета искусств АГУ «Универсум» и была ее постоянным куратором. Ежегодно в галерее экспонировали по 20-30 проектов.
  • Степанская – автор 465 научных публикаций. Ее важнейшие научные труды – книги «Памятники архитектуры Барнаула», «Архитектура Алтая XVIII-начала ХХ вв.», «Архитектура Алтая XVIII-ХХ вв.». Тамара Михайловна основала периодическое издание международного научного журнала «Культурное наследие Сибири».
  • Тамара Степанская оценивала промышленное зодчество Алтая 18–19 веков как уникальное явление российского масштаба. Особо она выделяла комплекс бывшего Барнаульского сереброплавильного завода.

«Значение барнаульского заводского архитектурного ансамбля трудно переоценить – это уникальный памятник русской промышленной архитектуры и русского классицизма», – рассказывала Тамара Степанская.

Доктор искусствоведения Тамара Степанская.
Доктор искусствоведения Тамара Степанская.
vk.com/museumgorod
  • При работе над изучением архитектуры градостроительства Алтая Степанская исследовала архивы Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Омска, Новосибирска, выявила и ввела в научный оборот немало уникальных документов и изображений об архитектуре и градостроительстве Сибири 18–20-х веков.
  • При содействии Алтайской краевой краеведческой ассоциации Степанская издала каталог «Памятники градостроительства и архитектуры Алтайского края». Такое издание было первым в своем роде на Алтае.
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