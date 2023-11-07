8 ноября
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Жизнь

Как в 19 веке на Алтай захаживали тигры и почему они решили тут не задерживаться

В 19 веке Алтай привлекал нетипичных для местности животных. Как сюда захаживали фламинго, мы уже рассказывали. Теперь пришел черед тигров! Зачем они приходили и почему ушли?

Тигр.
Тигр.
unsplash.com
  • На Алтай тигры приходили из Казахстана и Китая, оттуда их гнали охотники. Ближайший ареал обитания располагался в верховье Иртыша в районе озера Зайсан в Казахстане.
  • Тигры не задержались у нас из-за холода, недостатка еды и охотников, которых беспокоили нападения на домашних животных. По воспоминаниям исследователей Западной Сибири, всего на Алтае были замечены 15 тигров.
  • Согласно справочнику, который составил немецкий ученый Александр фон Гумбольд, посетивший Алтай в начале 19 столетия, тигры считались здесь типичными представителями фауны — как, например, лоси.
  • Случай охоты на полосатую кошку описал географ Григорий Спасский: крупную особь поймали в октябре 1813 года на берегу реки Алей, недалеко от Локтевского завода.
Тигр.
Тигр.
unsplash.com
  • Немецкий зоолог Альфред Брем в июне 1876 года в Барнауле увидел два чучела тигров, убитых на Алтае. Тогда они хранились в краеведческом музее и уже находились в плачевном состоянии.
  • Во второй половине 19 века в Онгудайском районе жил тигр, нападавший на домашний скот и местных жителей.
  • По воспоминаниям очевидцев, один из хищников был убит в 1848-м у Змеиногорска.
  • В журнале «Охотник и пушник Сибири» публиковали статью о самой масштабной охоте на тигра, которая случилась в 1839-м в Бийском уезде. Статья называлась «Как 25 сибиряков на тигра ходили».
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