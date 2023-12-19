Шапка, шарф и два конька. Как барнаульцы рассекали по каткам города в 20 веке и позже

Altapress.ru публикует архивные кадры из Барнаула. Смотрите, как советские девушки играли в хоккей, не уступая парням, как горожане приходили на Демидовскую площадь, чтобы прокатиться кружок-другой и как во Дворце зрелищ и спорта устраивали крытый каток.
Игра в хоккей на катке стадиона Динамо. 1952 г.
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- В начале 20 века на Демидовской площади заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки, дети — по 11. Каток здесь заливали еще и в 1930-х.
- Один из самых любимых катков барнаульцев находился на стадионе «Локомотив». Здание построили еще в 1929 году, и тогда большая часть сооружения была деревянной: ворота, две трибуны и небольшая пристройка. Кирпичным «Локомотив» стал только после сильнейшего урагана 1960 года, от которого пострадали трибуны.
- Школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя», на стадионе которой сегодня находится самый большой каток Алтайского края, открылась в 1997 году. Ее основатель – участник четырех Олимпиад, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, чемпион мира в беге на 500 и 1000 м, победитель этапов Кубка мира. За спортивную карьеру Сергей Клевченя установил 12 рекордов России.
- Во Дворце зрелищ и спорта, где сейчас располагается комплекс «Титов Арена», раньше каждое лето открывали каток для массового проката.