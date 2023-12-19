Шапка, шарф и два конька. Как барнаульцы рассекали по каткам города в 20 веке и позже

Altapress.ru публикует архивные кадры из Барнаула. Смотрите, как советские девушки играли в хоккей, не уступая парням, как горожане приходили на Демидовскую площадь, чтобы прокатиться кружок-другой и как во Дворце зрелищ и спорта устраивали крытый каток.