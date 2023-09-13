Деревянная мельница, пароходы и 1000 грузчиков. Что мы знаем об алтайском селе, которое хотели назвать в честь Александра III

- 250 лет назад, в 1773 году, в Алтайском крае по приказу Колывано-Воскресенского горного начальства образовали село Усть-Чарышская Пристань. В 1788 году в селе числилось всего 87 жителей, в 1795 году — только 39, а по материалам 1834 года — уже 236.
- В конце 19 века Усть-Чарышская Пристань стала четвертой по объему грузоперевозок на Алтае. Летом со всех частей Западной Сибири товары сплавляли на суднах по Оби к Пристани, а далее железной дорогой отправляли на Урал.
Жители села Усть-Чарышская Пристань. Югова Анна Григорьевна с родственниками. 1913 год.
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- В селе торговали зерном и сливочным маслом. Из-за высоких оборотов продукции в Пристани даже открыли отделение Русско-Китайского банка, который в 1910 году переименовали в Русско-Азиатский.
- В 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, жители села Пристань, в котором жили 13 тыс. человек, безуспешно пытались переименовать его в Александровск, в память об Александре III, и получить статус города.
Жители села Усть-Чарышская Пристань. Дарья Николаевна Кожемякина со снохой и внуками. 1917 год.
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- В селе работали больше 10 промышленных предприятий, в том числе чугунолитейный и лесопильный заводы, ресторан, а на речной пристани во время погрузки зерна работали до 1000 грузчиков.
- В начале 20 века в селе на высоком берегу Оби нефтяной капиталист Нобель построил базу для торговли нефтепродуктами. С тех пор берег стали называть Нобельской горой.
- В 1915 году, как только завершилось строительство Алтайской железной дороги, транспортное и торговое значение Усть-Чарышской Пристани резко снизилось.
- Среди памятников архитектуры в Пристани сохранились здания бывшего кредитного товарищества и Министерской школы, деревянная мельница, дома купцов Щеголева, Морозова и Шестакова. В «Доме купца Морозова» сейчас располагается Усть-Пристанский краеведческий музей.