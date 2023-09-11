«Ни нытья, ни отлынивания». Как пионерский лагерь «Артек» жил на Алтае

11 сентября 1942 года в Белокуриху приехал главный пионерский лагерь СССР — Артек. А вместе с ним 200 детей. Altapres.ru рассказывает, как юные артековцы помогали раненым писать письма в Сталинграде, заготавливали лес в Белокурихе и встретились спустя почти 40 лет.

Артековцы в Белокурихе во время Великой Отечественной войны.

6 июля 1941 года Артек закрыли в Крыму и эвакуировали в Подмосковье, а затем лагерь переехал в Сталинград. Зима в этом городе была самой трудной для юных пионеров: артековцы ходили по квартирам, собирали посуду, вещи, деньги, книги, шли к раненым — писать под диктовку письма.

Летом 1942 года сражения подходили к Сталинграду, поэтому Артек эвакуировали в дальний тыл — на Алтай. Более 200 артековцев прибыли в Белокуриху 11 сентября 1942 года и находились там до января 1945-го.

Дети оживили поселок: например, давали концерты, которые проходили с регулярным успехом. Этих ребят все старались подкормить и обогреть.

В этих двух корпусах жили артековцы в Белокурихе. vk.com/artekrussia

В эвакуированном Артеке были русские, эстонцы, латыши, украинцы и белорусы. В Белокурихе дети продолжили учебу и пошли в местную школу, но бумаги там не было, поэтому писали на газетах и книгах.

Начальник Артека Гурий Ястребов четко сформулировал задачи в работе с детьми: труд был основой воспитания. Младшие работали в подсобном хозяйстве, а старшие мальчики – на лесозаготовках и на конном дворе. Старшие девочки работала на кухне и в столовой.

«Сейчас диву даешься, как только они управлялись со всем, что им поручалось. Ни нытья, ни отлынивания», – вспоминал начальник алтайского Артека Гурий Ястребов.

Артековцы в Белокурихе во время Великой Отечественной войны. vk.com/artekrussia

С июля 1944 года Артек восстановил работу в Крыму. Одновременно с ним действовал и «алтайский Артек» в Белокурихе, ведь на западных рубежах страны еще шли бои. Только в январе 1945 года артековцы начали возвращаться в родные края.

Спустя 25 лет «Артеком на Алтае» заинтересовался рубцовский краевед Клим Севастьянов. Он нашел бывших вожатых алтайского Артека – Нину Храброву и Анастасию Юрасову. После нескольких газетных публикаций Севастьянова в 1972 году в Белокурихе открыли мемориальную доску, посвященную лагерю.

С декабря 1972 года краевой пионерский штаб «Искорка» объявил операцию «Поиск-Артек»: поисковые группы рассылали письма во все уголки СССР и собирали по крупицам историю артековцев и вожатых, а также людей, имевших отношение к «алтайскому Артеку».

«Что же, это очень хорошая черта в жизни — быть настойчивым, добиваться своей цели…», — писали бывшие артековцы Москвы, Украины, Белоруссии, Прибалтики.

Артековцы в Белокурихе во время Великой Отечественной войны. vk.com/artekrussia