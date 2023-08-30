Круглосуточные детсады, правописание на песке и голые скамейки. Как зарождались первые школы и детские сады в Алтайском крае

- веке в Алтайском крае стремительно осваивали промышленность, росла потребность в служащих – хотя бы с начальным уровнем грамотности. Это стало поводом для строительства первой школы в поселке Барнаульского завода 18 января 1735 года.
- Дети учились в школе по букварям, псалтырям, часословам и “арифметике”. Писать учились на песке и аспидных досках. Упражняться в чистописании на бумаге могли лишь те ученики, которые достигали определенных навыков, поскольку бумага была дорогая.
Открытие детской колонии им. III Интернационала. 15 ноября 1921 года.
www.archiv.ab.ru
- С 19 века заводское начальство волновала высокая смертность среди мальчиков, особенно до 1 года, поскольку мужчины были основной рабочей силой и главным фактором «будущего благосостояния» заводов. Поэтому семьи с сыновьями ежемесячно поддерживали провиантом на 16,3 кг – пока ребенку не исполнялось 9 месяцев.
- В 1920 году при Алтайском губернском отделе народного образования создали первый дошкольный подотдел. В начале этого же года в Бийске, на берегу Бии открыли первый детский сад.
- Все оборудование первого детсада состояло лишь из длинных столов и скамеек. В групповой комнате не было даже игрушек. Воспитатели просили родителей помочь и те откликались – обустраивали кабины для полотенец, шили постельное белье, салфетки, скатерти и шторы.
Инструкция по ведению очага и детского сада.
www.archiv.ab.ru
- Также в 1920 году наметили строительство еще 8 детских садов в городах и 12 – в уездах. Кроме того, предполагалось открыть на лето 10 сезонных площадок.
- Газета «Красный Алтай» поддерживала развитие дошкольных учреждений. В марте 1920 года газета призывала всех пойти на губернские курсы дошкольных работников. Первые такие курсы провели в Бийске: на них обучалось 96 человек. В основном это были девушки с образованием от 3 до 7 классов.
Детские ясли в Бийске. Фото 1926-1928 годов.
www.archiv.ab.ru
- Из-за роста промышленности на Алтае женщины тоже включались в работу, и на предприятиях Барнаула открывали специальные комнаты для детей. Это облегчало жизнь матерям, которые работали в вечернюю смену или посещали курсы ликбеза.
- В Барнауле, Бийске, Тальменке, Камне и Павловске даже открывали круглосуточные детсады.