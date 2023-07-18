19 июля
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Спорт

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на испанском языке открестилась от воинского звания

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сделала неожиданное заявление на испанском языке.

Александр Овечкин и Елена Исинбаева во время Прямой линии с Владимиром Путиным.
Александр Овечкин и Елена Исинбаева во время Прямой линии с Владимиром Путиным.
kremlin.ru

Спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию, указывает Газета.Ru.

Исинбаева в соцсетях назвала себя «человеком мира». По ее словам, воинские звания, о которых говорят, носят номинальный характер. Титулованная спортсменка заявила, что она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. И никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

В июне МОК инициировал расследование в отношении Исинбаевой на предмет ее причастности к ВС России. Однако никаких доказательств ее военной деятельности не обнаружили.

Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева окончательно переехала на остров Тенерифе.

Между тем Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Putin Team

В движение Putin Team уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.

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