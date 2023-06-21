22 июня
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Спорт

Ловкость рук, скорость ног и одна ракетка. Где в Барнауле можно начать заниматься теннисом — как большим, так и настольным

Altapress.ru рассказывает, какие секции большого и настольного тенниса есть в Барнауле и сколько стоят такие занятия.

Теннис.
Теннис.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Теннисный клуб “Чемпион”

Адрес: ул. Петра Сухова, 1Г.

Занятия в теннисном клубе &quot;Чемпион&quot;.
Занятия в теннисном клубе "Чемпион".
barnaul.tk-champion.ru

Стоимость групповых тренировок для детей: 650-1500 руб. за одно занятие.

Стоимость групповых тренировок для взрослых: 650 руб. за одно занятие.

Стоимость индивидуальных тренировок: 800-1200 руб. — работа тренера и 600-850 руб. — аренда корта.

Алтайская краевая школа большого тенниса

Адрес: ул. Балтийская, 11 (Школа №134); ул. Шумакова, 22 (Школа №125); пер. Геблера, 33Б («Эланс»).

Теннис.
Теннис.
Фото: СС0

Стоимость групповых тренировок для детей: 1600 руб. (4 раза/месяц), 3200 руб. (8 раз/месяц).

Стоимость групповых тренировок для взрослых: 2100 руб. (4 раза/месяц), 4200 руб. (8 раз\месяц).

Стоимость индивидуальных тренировок как для детей, так и для взрослых: 800 рублей — работа тренера и 800 рублей — аренда корта.

Futuretennis

Адрес: пер. Геблера, 33Б.

Занятия в Futuretennis.
Занятия в Futuretennis.
vk.com/futuretennis
Занятия в Futuretennis.
Занятия в Futuretennis.
vk.com/futuretennis

Стоимость групповых тренировок для детей: от 3000 руб.

Стоимость групповых занятий для взрослых: от 1600 руб.

Стоимость индивидуальных занятий: от 1600 руб.

В Барнауле можно заняться не только большим теннисом, но и настольным.

“Импульс”

Адрес: ул. Привокзальная, 12а.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра &quot;Солнышко&quot;.
Соревнования по настольному теннису для детей из центра "Солнышко".
Елизавета Козубенко.

Стоимость абонемента для детей: 1700 руб. (8 раз/мес.), 2200 руб. (12 раз/мес.).

Стоимость абонемента для взрослых: 2400 руб. (8 раз/мес.), 3000 руб. (12 раз/мес.).

Алтайский краевой клуб настольного тенниса по адресу: пр. Ленина, 147, в данный момент закрывается на ремонт и пока что запись на занятия невозможна. предположительное открытие клуба — осень 2023 года.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра &quot;Солнышко&quot;.
Соревнования по настольному теннису для детей из центра "Солнышко".
Елизавета Козубенко.
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