Бирюзовый двухэтажный особняк построили в 1901 для одного из богатейших людей России начала XX века — Саввы Тимофеевича Морозова.
Заботливый миллионер
Савва Тимофеевич управлял семейным предприятием — текстильной Никольской мануфактурой, а также другими компаниями и заводами.
Морозов для своих рабочих отменил штрафы, ввел пособия для беременных, для горожан построил больницы, родильные приюты, жертвовал на издание книг. Можно сказать, позаботился.
Революции он симпатизировал, поэтому финансировал издание газет «Искра», «Новая жизнь» и «Борьба», а также приглашал к себе домой левых эсеров вместе с Лениным.
Кроме того, любил театр — на создание знаменитого МХТ им. Чехова потратил около полумиллиона рублей. На те время — колоссальная сумма.
Особняк за 14,8 млрд рублей
Сейчас здание на Гороховском проспекте, 14 охраняет государство, его признали культурным наследием народов России. О том, что когда-то здесь проводила время «левая тусовка», сообщает медная табличка:
В объявлении указано, что в здании 50 комнат. Известно, что как минимум 17 находятся на первом этаже. Площадь особняка — 3 тыс. кв м на участке в 30 соток.
Кстати, в советские времена там заседала редакция журнала «Международная жизнь».
Любопытно, что барнаульский Дом купца Морозова (не того) тоже бирюзовый и двухэтажный.