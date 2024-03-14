Поместье на берегу моря продают в Испании за 986 млн рублей.

Общая площадь дома 2010 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 490 тыс. рублей.
Вилла построена в 2015 году в современной андалузской архитектуре с имперским стилем.
Поместье предлагает восемь спален с частичным видом на море, столовую, гостиную и частный лифт.
На нижнем уровне — тренажерный зал, спа-центр с сауной, джакузи, турецкой баней и ледяным фонтаном, кинотеатр, винный погреб и бильярдная комната.
Гараж рассчитан на шесть автомобилей. Также есть помещения для персонала.
Кроме того, в вилле имеется система умной домашней автоматизации, камеры и солнечные батареи.
В тропических садах есть большой бассейн с подогревом, озеро с водопадом, летняя беседка и зона для барбекю.
Дом находится в нескольких шагах от пляжа, в тихом районе Гвадальмина Баха. Рядом располагаются школы, магазины, поле для гольфа, рестораны.
Ранее сообщалось, что коттедж для любителей арок продают в Барнауле за 14,9 млн рублей.
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