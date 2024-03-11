12 марта
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Недвижимость

Просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей

Уютный дом продают в пригороде Барнаула за 15 млн рублей. Он располагается в поселке Казенная Заимка.

Просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.
Просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 249 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 60 тыс. рублей.

В доме есть два входа — первый парадный, второй с выходом во внутренний двор.

На первом этаже располагается просторная кухня-гостиная 30 кв.м., спальная комната, санузел.

На втором этаже находятся три спальни, большой санузел, прачечная.

В доме имеется газовое отопление, центральный водопровод, местная канализация.

При этом толстые стены и перегородки из кирпича обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

На первом этаже теплый пол, а также хорошее напольное покрытие.

На территории есть баня из кедрового бруса и парная, которая отапливается от основного газового котла.

Продавец отмечает, что на летней кухне можно всегда посидеть с друзьями, а в пяти минутах езды открывается озеро и река.

Ранее сообщалось, что виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей.

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