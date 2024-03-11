Просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.

Общая площадь дома 249 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 60 тыс. рублей.
В доме есть два входа — первый парадный, второй с выходом во внутренний двор.
На первом этаже располагается просторная кухня-гостиная 30 кв.м., спальная комната, санузел.
На втором этаже находятся три спальни, большой санузел, прачечная.
В доме имеется газовое отопление, центральный водопровод, местная канализация.
При этом толстые стены и перегородки из кирпича обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
На первом этаже теплый пол, а также хорошее напольное покрытие.
На территории есть баня из кедрового бруса и парная, которая отапливается от основного газового котла.
Продавец отмечает, что на летней кухне можно всегда посидеть с друзьями, а в пяти минутах езды открывается озеро и река.
Ранее сообщалось, что виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей.
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