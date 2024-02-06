Трехкомнатную квартиру с шикарной лестницей и камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей. Она располагается в центре города по адресу ул. Партизанская, 83.

Двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 179,8 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 104,8 тыс. рублей.

На первом этаже располагается просторнaя приxoжая c встрoеннoй гaрдеробной, кухня-столовая для дружной семьи и душевных посиделок с друзьями, большая комната отдыха с камином. Кстати, это отличное место релаксации и отвлечения от дневной суеты.

Также на первом уровне есть ванная комната с санузлом для гостей, две лоджии с отдельными выходами (из кухни и из зала).

На втором этаже спальня с рабочей зоной и еще одна уютная спальня с лоджией, просторная ванная комната с санузлом.

В квартире сделан ремонт по дизайнерскому проекту с использованием качественных импортных материалов. При этом вся мебель и бытовая техника остаются новым владельцам.

Двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей. "Авито"

Мебель изготовлена из натурального дуба. Изюминка данной квартиры — камин с дымоходом.

Во дворе для детей оборудована детская площадка, а на территории есть закрепленное парковочное место.

Ранее сообщалось, что квартиру с небесным потолком продают в Барнауле за шесть млн рублей.

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