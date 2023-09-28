Белеет фундамент одинокий. Почему уже восемь лет не могут застроить пустырь на улице Смирнова

Давно забытый проект гостиницы на улице Смирнова, 69 предложили возобновить спустя восемь лет. Однако предложенный эскиз вызвал противоречивые мнения у членов градостроительного совета.

Эскиз представил директор «Мастерской Золотова» Владимир Золотов.

Ранее, восемь лет назад на пустыре на ул. Смирнова началось строительство двухэтажной гостиницы. Уже была подготовлена территория и заложен фундамент. Однако строительство остановили, и проект оказался не закончен.

Участок продали на аукционе с обязательным условием: закончить проект и построить гостиницу.

На данный момент место застройки окружают частные дома и один жилой комплекс от группы компаний "Союз". На самом пустыре находится фундамент еще от первого проекта. Архитектор предлагает на нем же возвести новое здание.

Будущий проект несколько отличается от восьмилетней задумки. Согласно эскизу, гостиница будет представлять собой одноэтажное здание, рассчитанное всего на пять номеров: один для администрации и четыре для посетителей. К нему будет прилегать парковка, а также небольшая зеленая территория.

Объект незавершенного строительства (реконструкция) ООО "Мастерская Золотова" Объект незавершенного строительства (реконструкция) ООО "Мастерская Золотова"

Фасад здания будет выполнен в бело-серых цветах. Также был предложен вариант с использованием деревянных панелей, однако заказчик отклонил его.

1 тыс. 271 кв. м – площадь занимаемого участка. 291 кв. м – площадь застройки. 252 кв. м – площадь здания.

Участников заседания смутил небольшой размер гостиницы и малое количество номеров. На вопрос, кто будет проживать в апартаментах, Владимир Золотов ответил, что здесь смогут останавливаться сотрудники загородных фирм.

Объект незавершенного строительства (реконструкция) ООО "Мастерская Золотова" Объект незавершенного строительства (реконструкция) ООО "Мастерская Золотова"

Архитектору заметили, что занимаемая площадь позволяет построить гораздо большее здание, хотя бы двух или трехэтажное. «Данный эскиз больше подходит для первого этапа застройки участка», - отметили на градостроительном совете.

По этой причине проект отправили на доработку.