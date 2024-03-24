Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное к этому часу

Погибшие
За сутки из-под завалов спасатели достали 133 тела. Однако это не окончательная цифра — поисковые работы еще ведутся на месте происшествия.
Предварительно удалось установить личности 50 погибших.
Пострадавшие
Сейчас в больницах находятся более сотни человек, за их жизнь борются врачи. За прошедшие сутки более 4 тыс. москвичей стали донорами крови для жертв теракта. Сбор крови также проводят в российских регионах.
Помощь семьям
Известно, что власти Москвы и Московской области выплатят по 3 млн рублей семьям погибших, по 1 млн – пострадавшим, которые находятся в стационаре и по 500 тыс. рублей тем, кто получил амбулаторное лечение.
Также ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в трагедии. Также власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.
Расследование
Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу.
Дальнейшая судьба "Крокуса"
Компания-владелец площадки на странице российского холдинга Crocus Group заявила, что "Крокус Сити Холл" восстановят.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с трагедией в Подмосковье.
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