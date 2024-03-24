26 марта
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Происшествия

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное к этому часу

Спасательную операцию на месте происшествия завершили. Сейчас продолжаются поиски погибших под завалами, сообщает ТАСС.

Завалы в «Крокус Сити Холле».
Завалы в «Крокус Сити Холле».
МЧС России

Погибшие

За сутки из-под завалов спасатели достали 133 тела. Однако это не окончательная цифра — поисковые работы еще ведутся на месте происшествия.

Предварительно удалось установить личности 50 погибших.

Пострадавшие

Сейчас в больницах находятся более сотни человек, за их жизнь борются врачи. За прошедшие сутки более 4 тыс. москвичей стали донорами крови для жертв теракта. Сбор крови также проводят в российских регионах.

Помощь семьям

Известно, что власти Москвы и Московской области выплатят по 3 млн рублей семьям погибших, по 1 млн – пострадавшим, которые находятся в стационаре и по 500 тыс. рублей тем, кто получил амбулаторное лечение.

Также ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в трагедии. Также власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.

Расследование

Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу.

Дальнейшая судьба "Крокуса"

Компания-владелец площадки на странице российского холдинга Crocus Group заявила, что "Крокус Сити Холл" восстановят.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с трагедией в Подмосковье.

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