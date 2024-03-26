27 марта
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Происшествия

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», сдававшего террористам квартиру, сообщил корреспондент ТАСС.

Алишер Касимов.
Алишер Касимов.
Baza

Алишер Касимов арестован на два месяца.

Известно, что он родом из Кыргызстана, гражданин России. Касимов женат, у него трое детей. Есть ипотека, собственное жилье.

Террористам он сдавал квартиру в аренду. Причем на сайте объявлений Касимов написал: сдаю только славянам.

Алишера Касимова задержали дома. Он утверждает, что не знал о подготовке в его квартире к теракту.

Во время избрания меры пресечения у зала суда стояла мама Касимова, женщина громко плакала, сообщает Baza.

Ранее altapress.ru рассказывал, что известно о террористах, напавших на людей в «Крокусе». Также известно, что эти люди были на концертах Лепса и SHAMAN.

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