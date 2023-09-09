10 сентября
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Происшествия

Незнакомец из Telegram заставил мужчину поджечь автомобиль

Мужчину незнакомец из Telegram убедил поджечь автомобиль, сообщают РИА Новости.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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В отделение полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля, после чего правоохранительными органами было установлено, что поджигателей было двое.

Один из задержанных рассказал, что пойти на преступление его убедил незнакомый человек из интернета.

«Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам», — сказал мужчина полицейским.

Также он добавил, что, по словам незнакомца из Telegram, к нему должен был присоединиться еще один мужчина.

Было возбуждено уголовное дело.

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