Незнакомец из Telegram заставил мужчину поджечь автомобиль

В отделение полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля, после чего правоохранительными органами было установлено, что поджигателей было двое.

Один из задержанных рассказал, что пойти на преступление его убедил незнакомый человек из интернета.

«Позвонил незнакомый мне контакт в Telegram. Поставил условие, сказал, не сожгу машину, он меня найдет, там уже со мной разберется сам», — сказал мужчина полицейским.

Также он добавил, что, по словам незнакомца из Telegram, к нему должен был присоединиться еще один мужчина.

Было возбуждено уголовное дело.