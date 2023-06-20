Несколько мессенджеров получили крупные штрафы за неудаление информации

Telegram отказался удалять 32 канала. Некоторые из них содержали недостоверную информацию о спецоперации на Украине.
Другие же обманывали подписчиков и вымогали у них деньги. В результате мессенджер признали виновным и назначили штраф в размере 4 млн рублей.
Viber получил штраф в размере миллиона рублей. Помимо фейков о спецоперации, правоохранители обнаружили ложную информацию о жертвах среди населения.
Соцсети наказали по статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ" (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).
Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram.