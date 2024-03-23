26 марта
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Происшествия

Не может дозвониться до участника группы директор "Пикника"

Концертный директор группы «Пикник» заявил, что на связь не выходит один из музыкантов, сообщает РИА Новости.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Также директор группы сообщил — все участники, до кого смогли дозвониться, не пострадали, указывает bfm.ru.

Группа &quot;Пикник&quot; в Барнауле.
Группа "Пикник" в Барнауле.
vk.com/piknik_info

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

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