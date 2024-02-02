На единственной ТЭЦ в Бишкеке прогремели взрывы. Предварительная причина — диверсия

Несколько взрывов прогремели на теплоэлектростанции в Бишкеке ночью 2 февраля.

В 03:00 раздались несколько взрывов. Делом занимается Комитет национальной безопасности страны.

Предварительно, взорвался один из котлов единственной ТЭЦ в городе. Пострадали пятеро машинистов-обходчиков ТЭЦ. У двоих крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. Еще двоих осмотрели медики, у них 10 % ожогов.

О причинах ЧП пока неизвестно. Однако МЧС Кыргызстана не исключает возможности диверсии при аварии на ТЭЦ, пишет inform.kz. Рассматривается и другая причина — техногенного характера. На территории ТЭЦ из-за аварии объявлена чрезвычайная ситуация.

Все школы и детские сады города перешли на дистанционный режим из-за аварии до 5 февраля включительно, пишет РБК. Жители столицы Киргизии жалуются на пропавшее отопление и горячую воду в домах, указывает "Фонтанка". На улице минусовая температура. Подача электроэнергии ведется бесперебойно. Ориентировочно в течение 5-7 дней восстановлено отопление в городе.

Премьер Кыргызстана прервал визит в Алма-Ате из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке.

Ранее мощный взрыв на российской ТЭЦ выбил окна. В Улан-Удэ взорвалась угольная пыль на ТЭЦ-1. Известно, что взорвалась мельница одного из котлов.

Температура в городских квартирах немного упала, однако котел быстро починили.

При взрыве пострадал один сотрудник. Его госпитализировали с 40% ожога спины.

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