Лжеполицейские похитили женщину в Сибири

В Красноярском крае задержали двух мужчин. Их подозревают в похищении женщины.

По версии следователей, автомобиль подозреваемых остановился рядом с женщиной. Мужчины представились полицейскими и силой посадили россиянку в автомобиль.

Затем женщину вывезли за пределы города Сосновоборск и потребовали пароль от телефона. И забрали у пострадавшей более 47 тыс. рублей, указывает Газета.Ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину.

Мошенники действовали по старой схеме. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он начал рассказывать женщине, что ее дочь создала аварию и теперь нужна большая сумма денег, а именно один млн рублей.

При этом деньги нужно было передать курьеру. Пожилая женщина была на стрессе, и не задумываясь, отдала средства. Однако позже ей позвонили и попросили еще 200 тыс. рублей. Пенсионерка снова поверила.

После этого она решила позвонить дочери, которая сказала, что с ней все в порядке.

Сотрудники полиции быстро нашли курьера.

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