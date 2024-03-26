Что известно о без вести пропавших людях после теракта в «Крокус Сити Холле» (обновлено)

Теракт произошел 22 марта, но десятки семей продолжают искать своих родных и друзей. На данный момент известно, что в теракте погибли 137 человек. Еще 182 получили ранения. Неопознанными остаются около сотни тел. Но существует негласный список пропавших без вести, который только растет.

Эвакуировал зрителей

Сыропятов Андрей 22 марта занимался эвакуацией зрителей и сотрудников «Крокуса». О его местонахождении ничего неизвестно. В списках Андрея нет.

Новости о его пропаже появились только 26 марта.

По обновленным спискам МЧС РФ Андрей Сыропятов найден, погиб.

Сыропятов Андрей, пропавший после теракта. https://vk.com/wall-36588821_56945

Приехал на концерте с будущей тещей

Уроженец Новосибирска Григорий Будько приехал на концерт с будущей тещей. Невеста в тот вечер осталась дома.

За пять минут до теракта Григорий отправил своей сестре фотографию из концертного зала, сообщает Ngs.ru. Девушка рассказала, что у дочери Григория взяли анализ ДНК. Сестра вылетела в Москву и отправилась в Следком. Больше информации об этой семье пока нет.

Другие СМИ сообщают, что Будько - уроженец Барнаула, а не Новосибирска.

Григорий Будько Shot

Пара из Москвы

Людмила и Олег Сытникова в 19:54 отправили своей дочери видео из зала. «Вот мы и в Крокусе», сказали они.

На концерт супруги-москвичи приехали заранее, заняли места в VIP-ложе. После теракта пара пропала. Дочь подала заявление в полицию.

Девушка на инвалидной коляске

Мать 39-летней Екатерины Поповой рассказала, перед началом концерта оставила дочь в коляске возле сцены на местах для инвалидов, а сама заняла свое место на втором этаже. Екатерина с детства не может самостоятельно передвигаться.

После начала стрельбы мать не смогла пробраться к дочери из-за давки. Что произошло с Екатериной, она до сих пор не знает. Родственники девушки говорят, что на концерт она пошла в голубых джинсах и светлой блузке, а на коляске висел рюкзак с документами и телефоном, пишет портал АвиаПро.

Школьный учитель

30-летний учитель русского языка и литературы Дмитрий Башлыков до сих пор не выходит на связь с родными. Он вместе с другом Яковом приехал на концерт.

Как рассказала мама Дмитрия, на концерт сын немного опоздал, но сделал несколько фото. Он отправил их маме и пошел в зал. Как только закрылась двери, Дмитрий и его друг услышали хлопки и звуки выстрелов.

Следуя указаниям персонала, молодые пошли вдоль стены в сторону выхода, однако выбраться смог только Яков.

Дмитрий Башлыков. VK

Куда звонить, если нет связи с родными после теракта в «Крокусе»

Телефон горячей линии 122-0 и 8-800-550-50-30 для жителей Москвы, а также по телефоны московского депздрава +7-499-251-45-03 и подмосковных ведомств 7-498-602-03-01, +7-498-602-03-03.

Для оказания психологической помощи в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске в МЧС России открыта горячая линия. Обратиться можно по номеру 8-800-775-17-17.

Тем временем спасатели закончили разбирать завалы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале