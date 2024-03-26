Что известно о без вести пропавших людях после теракта в «Крокус Сити Холле» (обновлено)

Эвакуировал зрителей
Сыропятов Андрей 22 марта занимался эвакуацией зрителей и сотрудников «Крокуса». О его местонахождении ничего неизвестно. В списках Андрея нет.
Новости о его пропаже появились только 26 марта.
По обновленным спискам МЧС РФ Андрей Сыропятов найден, погиб.
Приехал на концерте с будущей тещей
Уроженец Новосибирска Григорий Будько приехал на концерт с будущей тещей. Невеста в тот вечер осталась дома.
За пять минут до теракта Григорий отправил своей сестре фотографию из концертного зала, сообщает Ngs.ru. Девушка рассказала, что у дочери Григория взяли анализ ДНК. Сестра вылетела в Москву и отправилась в Следком. Больше информации об этой семье пока нет.
Другие СМИ сообщают, что Будько - уроженец Барнаула, а не Новосибирска.
Пара из Москвы
Людмила и Олег Сытникова в 19:54 отправили своей дочери видео из зала. «Вот мы и в Крокусе», сказали они.
На концерт супруги-москвичи приехали заранее, заняли места в VIP-ложе. После теракта пара пропала. Дочь подала заявление в полицию.
Девушка на инвалидной коляске
Мать 39-летней Екатерины Поповой рассказала, перед началом концерта оставила дочь в коляске возле сцены на местах для инвалидов, а сама заняла свое место на втором этаже. Екатерина с детства не может самостоятельно передвигаться.
После начала стрельбы мать не смогла пробраться к дочери из-за давки. Что произошло с Екатериной, она до сих пор не знает. Родственники девушки говорят, что на концерт она пошла в голубых джинсах и светлой блузке, а на коляске висел рюкзак с документами и телефоном, пишет портал АвиаПро.
Школьный учитель
30-летний учитель русского языка и литературы Дмитрий Башлыков до сих пор не выходит на связь с родными. Он вместе с другом Яковом приехал на концерт.
Как рассказала мама Дмитрия, на концерт сын немного опоздал, но сделал несколько фото. Он отправил их маме и пошел в зал. Как только закрылась двери, Дмитрий и его друг услышали хлопки и звуки выстрелов.
Следуя указаниям персонала, молодые пошли вдоль стены в сторону выхода, однако выбраться смог только Яков.
Куда звонить, если нет связи с родными после теракта в «Крокусе»
Телефон горячей линии 122-0 и 8-800-550-50-30 для жителей Москвы, а также по телефоны московского депздрава +7-499-251-45-03 и подмосковных ведомств 7-498-602-03-01, +7-498-602-03-03.
Для оказания психологической помощи в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске в МЧС России открыта горячая линия. Обратиться можно по номеру 8-800-775-17-17.
Тем временем спасатели закончили разбирать завалы.
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