27 марта
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Происшествия

Что известно о без вести пропавших людях после теракта в «Крокус Сити Холле» (обновлено)

Теракт произошел 22 марта, но десятки семей продолжают искать своих родных и друзей. На данный момент известно, что в теракте погибли 137 человек. Еще 182 получили ранения. Неопознанными остаются около сотни тел. Но существует негласный список пропавших без вести, который только растет.

У "Крокус Сити Холла" после теракта.
У "Крокус Сити Холла" после теракта.
Пресс-служба губернатора Московской области

Эвакуировал зрителей

Сыропятов Андрей 22 марта занимался эвакуацией зрителей и сотрудников «Крокуса». О его местонахождении ничего неизвестно. В списках Андрея нет.

Новости о его пропаже появились только 26 марта.

По обновленным спискам МЧС РФ Андрей Сыропятов найден, погиб.

Сыропятов Андрей, пропавший после теракта.
Сыропятов Андрей, пропавший после теракта.
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Приехал на концерте с будущей тещей

Уроженец Новосибирска Григорий Будько приехал на концерт с будущей тещей. Невеста в тот вечер осталась дома.

За пять минут до теракта Григорий отправил своей сестре фотографию из концертного зала, сообщает Ngs.ru. Девушка рассказала, что у дочери Григория взяли анализ ДНК. Сестра вылетела в Москву и отправилась в Следком. Больше информации об этой семье пока нет.

Другие СМИ сообщают, что Будько - уроженец Барнаула, а не Новосибирска.

Григорий Будько
Григорий Будько
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Пара из Москвы

Людмила и Олег Сытникова в 19:54 отправили своей дочери видео из зала. «Вот мы и в Крокусе», сказали они.

На концерт супруги-москвичи приехали заранее, заняли места в VIP-ложе. После теракта пара пропала. Дочь подала заявление в полицию.

Девушка на инвалидной коляске

Мать 39-летней Екатерины Поповой рассказала, перед началом концерта оставила дочь в коляске возле сцены на местах для инвалидов, а сама заняла свое место на втором этаже. Екатерина с детства не может самостоятельно передвигаться.

После начала стрельбы мать не смогла пробраться к дочери из-за давки. Что произошло с Екатериной, она до сих пор не знает. Родственники девушки говорят, что на концерт она пошла в голубых джинсах и светлой блузке, а на коляске висел рюкзак с документами и телефоном, пишет портал АвиаПро.

Школьный учитель

30-летний учитель русского языка и литературы Дмитрий Башлыков до сих пор не выходит на связь с родными. Он вместе с другом Яковом приехал на концерт.

Как рассказала мама Дмитрия, на концерт сын немного опоздал, но сделал несколько фото. Он отправил их маме и пошел в зал. Как только закрылась двери, Дмитрий и его друг услышали хлопки и звуки выстрелов.

Следуя указаниям персонала, молодые пошли вдоль стены в сторону выхода, однако выбраться смог только Яков.

Дмитрий Башлыков.
Дмитрий Башлыков.
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Куда звонить, если нет связи с родными после теракта в «Крокусе»

Телефон горячей линии 122-0 и 8-800-550-50-30 для жителей Москвы, а также по телефоны московского депздрава +7-499-251-45-03 и подмосковных ведомств 7-498-602-03-01, +7-498-602-03-03.

Для оказания психологической помощи в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске в МЧС России открыта горячая линия. Обратиться можно по номеру 8-800-775-17-17.

Тем временем спасатели закончили разбирать завалы.

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