Бийская уборщица пыталась стать брокером, но лишилась 1 млн рублей

54-летняя уборщица из Бийска решила найти подработку, чтобы поправить финансы. Она наткнулась на рекламу заработка на бирже. Женщина перешла по ссылке и ввела анкетные данные.
В скором времени с ней связался консультант по торгам. Он попросил женщину скачать приложение, с помощью которого будут производиться операции и зачисляться деньги.
Начинающий брокер сделала все по инструкции. Кроме того, она взяла несколько кредитов и вносила крупные суммы на электронную платформу - все в надежде получить хорошую прибыль.
Однако женщина не только не заработала, но и потеряла за два месяца более 1,2 млн рублей. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее алтайский сельчанин скачал опасное приложение и лишился более 600 тыс. рублей.