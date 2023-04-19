Стал известен самый подорожавший из-за санкций в России продукт

Темпы роста цен на жевательную резинку стали рекордными за последнее десятилетие.
Так пик цены на упаковку жвачки в рознице произошел в феврале 2023 года — 39,39 рублей. В том же месяце 2022 года цена сладости составляла 32 рубля.
За год цена упаковки жвачки выросла на 22,3%.
РБК отмечает, что в марте 2022 года инфляция в России была рекордной — за месяц цены взлетели на 7,6%. В последний раз такие цифры наблюдали в 1999 году.
Ранее стало известно, что в России заканчиваются брендовые импортные духи.