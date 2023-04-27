Что известно и состоянии здоровья Эрдогана на 25 апреля
Вице-президент Турции Фуат Октай опроверг информацию СМИ об инфаркте. Кроме того, он заявил, что Эрдоган чувствует себя прекрасно, только немного простудился.
Сам президент свое состояние объяснил «желудочным гриппом».
Экстренный визит Путина в Кремль
Этой же ночью Владимир Путин внезапно приехал в Кремль. Журналисты связали это с ситуацией с Эрдоганом, однако эту информацию пока не подтвердили. Но и не опровергли.
Известно, что Эрдоган онлайн примет участия на АЭС «Аккую» вместе с Владимиром Путиным. Также у них запланирован телефонный разговор.