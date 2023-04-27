28 апреля
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Политика

Правда ли, что у президента Турции Эрдогана случился обширный инфаркт, и при чем здесь Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давал интервью в прямом эфире сразу нескольким телеканалам 26 апреля и внезапно почувствовал себя плохо. В СМИ появилась информация, что у Эрдогана случился обширный инфаркт, и президент даже может отменить свои предвыборные мероприятия 3 мая. Altapress.ru попытался разобраться, что случилось.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Что известно и состоянии здоровья Эрдогана на 25 апреля

Вице-президент Турции Фуат Октай опроверг информацию СМИ об инфаркте. Кроме того, он заявил, что Эрдоган чувствует себя прекрасно, только немного простудился.

Сам президент свое состояние объяснил «желудочным гриппом».

Экстренный визит Путина в Кремль

Этой же ночью Владимир Путин внезапно приехал в Кремль. Журналисты связали это с ситуацией с Эрдоганом, однако эту информацию пока не подтвердили. Но и не опровергли.

Известно, что Эрдоган онлайн примет участия на АЭС «Аккую» вместе с Владимиром Путиным. Также у них запланирован телефонный разговор.

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