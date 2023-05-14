Политичекое шоу: Эрдоган раздавал деньги детям в школе, в которой проголосовал

Туда он пришел проголосовать, пишет Sözcü.
В коридоре Эрдоган остановился поговорить с избирателями. И вытащил из кармана пачку денег и стал раздавать детям по 200 турецких лир (720 рублей), указывает Газета.Ru.
Ранее Эрдоган спел песню на предвыборном митинге в Стамбуле, пишет bfm.ru.
Что произошло
Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса».
Если лидера не удастся избрать в первом туре, то 28 мая состоится второй тур выборов.