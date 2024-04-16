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Политика

Мэром Новосибирска стал уроженец Алтайского края Максим Кудрявцев

Вице-губернатора Максима Кудрявцева избрали мэром Новосибирска, сообщает ТАСС.

Максим Кудрявцев.
Максим Кудрявцев.
ru.wikipedia.org

Мэра выбрали по результатам тайного голосования депутатов горсовета.

Известно, что за Кудрявцева проголосовали 40 из 45 депутатов.

Что известно о Максиме Кудрявцеве?

Максим Кудрявцев родился в поселке Первомайском Бийского района Алтайского края. Ему 48 лет.

В 1998 году Кудрявцев окончил НГТУ по направлению «Проектирование и технология электронных средств», специализация «Устройства радиотехники и средств связи».

Второе высшее нынешний мэр получил в Новосибирской государственной академии экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».

В 1998 году начал работать в компании «Ростелеком». Занимал должности замдиректора горно-алтайского и омского филиалов «Сибирьтелеком», возглавлял сибирский филиал компании.

Депутатом Госдумы от «Единой России» стал в 2016-м году, в 2022-м – замгубернатора Новосибирской области.

В правительстве он курировал два министерства: физкультуры и спорта, а также цифрового развития и связи. В 2022 году глава региона назначил его ответственным за цифровую трансформацию.

Женат, есть дочь.

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