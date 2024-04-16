Мэра выбрали по результатам тайного голосования депутатов горсовета.

Известно, что за Кудрявцева проголосовали 40 из 45 депутатов.

Что известно о Максиме Кудрявцеве?

Максим Кудрявцев родился в поселке Первомайском Бийского района Алтайского края. Ему 48 лет.

В 1998 году Кудрявцев окончил НГТУ по направлению «Проектирование и технология электронных средств», специализация «Устройства радиотехники и средств связи».

Второе высшее нынешний мэр получил в Новосибирской государственной академии экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».

В 1998 году начал работать в компании «Ростелеком». Занимал должности замдиректора горно-алтайского и омского филиалов «Сибирьтелеком», возглавлял сибирский филиал компании.

Депутатом Госдумы от «Единой России» стал в 2016-м году, в 2022-м – замгубернатора Новосибирской области.

В правительстве он курировал два министерства: физкультуры и спорта, а также цифрового развития и связи. В 2022 году глава региона назначил его ответственным за цифровую трансформацию.

Женат, есть дочь.

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