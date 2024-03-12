С трудом рассмотрели и уверенно отказались от возвращения прямых выборов мэра в Барнауле

В феврале алтайские коммунисты решили во что бы то ни стало вернуть прямые выборы мэра в Барнауле. Как раз появилась возможность провести эту, по словам депутата БГД Юрия Красильникова, сложную процедуру (ведь при ней обязательно должны лично присутствовать горожане) – в Гордуме анонсировали публичные слушания. Но все пошло совсем не по плану.

Ни электронные, ни бумажные

Еще в 2022 году АКЗС приняли закон, который позволяет муниципалитетам самостоятельно решать, каким способом выбирать главу. Но возможностью поменять избирательную модель в Барнауле так и не воспользовались, и КПРФ решили это исправить.

Повестка публичных слушаний в целом уже была сформирована и носила скорее формальный характер. Однако каждый совершеннолетний барнаулец мог внести свои предложения, которые также должны были рассмотреть. За это в КПРФ и ухватились, призвав горожан присылать обращения о возвращении прямых выборов. Сами тоже писали. Предложения принимали до 21 февраля – через сайт или обычное бумажное письмо. А 28 февраля жителей города приглашали присутствовать на публичных слушаниях лично.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Но уже во время собрания депутат от «Единой России» оповестил собравшихся, что никаких обращений о выборах мэра в рабочую группу не поступало: электронные письма якобы не дошли, а бумажные – не успели прийти в срок (их отправили 20 февраля, за день до окончания приема).

Добралась до слушаний только одна инициатива: о возможности населения отозвать мэра. Это и заставило коммунистов усомниться, что письма не дошли. Поскольку, по словам из официального заявления КПРФ, отзыв главы города не может быть предложен в отрыве от идеи всенародных выборов мэра. То есть инициативу вырвали из контекста общего обращения.

Слабый аргумент

Все это, впрочем, не помешало коммунистам высказать свое мнение лично и вслух.

Александр Волобуев, депутат АКЗС, например, считает, что «барнаульцы созрели, чтобы самостоятельно избирать главу города, ведь совсем неправильно, что жители небольших муниципалитетов могут избирать, а жители краевой столицы такого права лишены».

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

А Егор Поломошнов, активист КПРФ, заметил, что выборы – это «битва идей, программ, во время которых обсуждается, по какому пути мы пойдем». По его мнению, их возвращение необходимо барнаульцам, а часто приводимый аргумент о затратности – слабый, ведь можно было сократить те же президентское выборы до одного дня, а сэкономленные средства направить на избрание мэра.

Спросите барнаульцев

В итоге на слушаниях вопрос на голосование так и не поставили. Коммунисты вновь затронули тему уже на заседании Гордумы 5 марта, предложив поправки в только что внесенный закон. Но и здесь не повезло.

Рабочая группа все же признала, что обращения от граждан о возвращении прямых выборов мэра были, но уточнила, что пришли они уже после окончания срока приема. Всего их было 23. И все они, включая озвученные непосредственно на публичных слушаниях предложения, были отклонены.

Выборы. Галочка. Голосование. freepik.com

Отказ аргументировали тем, что должность мэра в Барнауле и так выборная. Благодаря тем самым изменениям в законе от 2022 года, избрать кого-то на пост мэра барнаульцы могут одним из трех способов: либо на прямых выборах, либо из состава Гордумы, либо по результатам конкурса.

Сейчас применяется третья модель. Но фактически выбор из конкурсантов делают депутаты БГД, которых, в свою очередь, избрали горожане, дав им право самим решать вопросы местного значения. Этим многие и недовольны.

Кроме того, в мотивированном заключении было написано, что для изменения модели избрания нужно сначала проанализировать возможные финансовые расходы на выборы, а также поинтересоваться мнением барнаульцев. Что, в общем-то, и пытались сделать коммунисты, организовав сбор предложений от горожан и позвав их на публичные слушания.

Выборы. "Голос"

Впрочем, в БГД заверили, что в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий муниципальные выборы при избрании главы города. И именно поэтому решение поменять порядок избрания мэра в Барнауле прямо сейчас в Гордуме назвали преждевременным.

Если бы прямые выборы удалось вернуть, они прошли бы в сентябре 2025 года. Пока что ближайшая кампания в Алтайском крае состоится в 2026-м – выборы в АКЗС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале