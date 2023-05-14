День 444-й. Самое важное к утру 14 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 13 мая

На Донецком направлении потери ВСУ составили более 285 человек, два танка, три БМП, четыре БТР, четыре автомобиля, две самоходные гаубицы «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 155 военных ВСУ, 14 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777; На Купянском направлении потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, а также САУ «Гвоздика» и «Акация»; На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две БМП, самоходная гаубица «Акация», а также САУ «Гвоздика»; На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка «Гиацинт-Б»; Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовска (Бахмута); Боевые самолеты ВСУ вечером 12 мая нанесли ракетный удар по предприятию полимеров Poly-Pack и комбинату "Милам" в городе Луганске; Истребительной авиацией ВКС РФ в районе Купянска Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины; В районе города Николаева российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ; Действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечены за сутки на купянском направлении; Для удара по Луганску использовались ракеты Storm Shadow, есть разрушения жилых домов, пострадали жители; ВС РФ уничтожили в районе Запорожья склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники; Истребительной авиацией ВКС России сбиты наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Украины; Средствами ПВО РФ за сутки перехвачены 3 снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 18 украинских беспилотников; Российские военные уничтожили в ДНР РЛС украинского ЗРК С-300.

Авиагруппа из вертолетов и истребителей потерпела крушение в Брянской области

Авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 потерпела крушение в Брянской области, сообщает «Коммерсант».

Издание сообщает, что в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Нападавших ищут на земле и в воздухе. Власти региона подтвердили крушение только одного вертолета.

По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу — истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины. Их пилоты погибли.

Минобороны ФРГ подтвердило подготовку военной помощи Украине объемом €2,7 млрд

Правительство ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд, говорится в сообщении, которое Минобороны Германии распространило в субботу.

В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Также в списке перечислены 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

"Осуществляя этот вклад, мы демонстрируем, что Германия всерьез помогает ", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бориса Писториуса. По его словам, "все хотят скорейшего прекращения" боевых действий. "К сожалению, этого пока не предвидится. Поэтому Германия окажет любую помощь, какую только сможет и сколько потребуется", - добавил он.

Владимир Зеленский за день ввел антироссийские санкции против больше 700 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский за день утвердил четыре указа с антироссийскими санкциями. Под них попали 258 физических и 733 юридических лица. Среди них не только российские граждане и компании, но и люди и фирмы из самой Украины, Германии, Франции, Кипра, Армении и других стран.

Санкции. Рубль. Экономика. Изображение от ededchechine на Freepik

Владимир Зеленский в обращении на сайте назвал 12 мая «санкционным днем». В частности, один из указов касается «Запорожстали» Рината Ахметова, на предприятии запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне.

Кроме этого, Владимир Зеленский подписал указ о выходе его страны из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией от 15 апреля 1994 года, а также из соглашения с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанного в Одессе в 1994 году.

Важное — одной строкой

Предприятие «Консервсушпрод» в Стародубе был атакован украинским беспилотником, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны не посредники в мирных переговорах, а справедливый мир. Так он прокомментировал инициативы Ватикана по мирному урегулированию конфликта с Россией. Rheinmetall запустил совместное предприятие с «Укроборонпромом» для ремонта и производства танков. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял решение об отключении мобильного интернета на территории региона из-за обстрелов. Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщает, что в ЕС и США растет уверенность в том, что после планируемого контрнаступления Украины шансы на дипломатическое урегулирование конфликта серьезно возрастут. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки по итогам встречи глав минфинов и центробанков стран G7 заявил, что стороны не обсуждали передачу российских активов Украине. Суд на Украине заочно приговорил экс-командующего Черноморского флота РФ Александра Витко к 15 годам тюрьмы и штрафу в 80 млрд гривен (примерно 160 млрд руб.). Комиссии по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов Швейцарии допустили реэкспорт оружия на Украину при определенных условиях. Парламенту необходимо разработать соответствующий законопроект, поправки могут применять задним числом. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил против идеи создания реестра артистов, которые не поддерживают военную операцию. Европейский союз дзюдо поддержал решение Международной федерации дзюдо о допуске 20 нейтральных спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийской квалификации на Игры-2024 в Париже, сообщили в пресс-службе. Более десятка граждан Евросоюза, включая финнов, не пустили в Россию через погранпункты Нуйямаа (Брусничное) и Ваалимаа (Торфяновка) перед этими выходными. До конца года по всей стране на базе фонда «Защитники отечества» будет развернута система долговременного ухода за участниками военной операции и членами их семей, сообщила вица-премьер Татьяна Голикова. Правительство Словакии одобрило предложение Министерства сельского хозяйства снять запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что из-за действий оппозиции, в частности кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, турецкая туристическая отрасль несет серьезные убытки. По его словам, из-за обещаний оппозиции ввести санкции против России турпоток в страну значительно сократился. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие, которое может вести огонь так. Он также сообщил, что Украине в Бахмуте (Артемовске) нужна тысяча снарядов в день. Член Совета республики Национального собрания Белоруссии Олег Дьяченко заявил, что недавнее введение контроля на границе с Россией связано с необходимостью предотвращения нелегальных поставок оружия и боеприпасов. Страны G7 намерены пресекать любые попытки со стороны России обойти санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, а также планируют поддерживать Киев, пока это будет необходимо. Посол США Рубен Бригети извинился за свои слова о том, что ЮАР поставляет оружие РФ, сообщил МИД ЮАР.

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