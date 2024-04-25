День 791-й. Самое важное к утру 25 апреля

Главные новости
- Президент США Джо Байден в обращении к согражданам заявил, что подписал закон о национальной безопасности. Документ предусматривает выделение Украине военной помощи в размере $61 млрд. Эта помощь будет предоставляться в кредит.
- Германия не будет отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, это решение не меняется. С таким заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.
- Администрация Telegram отслеживает действия пользователей и ботов, которые занимаются сбором данных и координат для последующего нанесения военных ударов. Такие аккаунты сразу блокируются, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. В остальном, по его словам, платформа старается следовать принципам свободы и не ограничивать пользователей.
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