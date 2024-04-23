День 789-й. Самое важное к утру 23 апреля

В "Алмаз-Антее" заявили, что ракеты российских ЗРК более дальнобойны, чем у Patriot. Максимальная дальность поражения аэродинамических целей американским Patriot составляет 160 км, баллистических - 60 км, у российского С-400 "Триумф" эти показатели составляют 380 км и 60 км соответственно.

В России разработали и применяют в СВО системы для подавления дронов "Орк-2" и "Орк-3". В числе районов их применения ДНР, ЛНР и Запорожская область, уточнил генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Герань" Олег Жуков.