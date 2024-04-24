День 790-й. Самое важное к утру 24 апреля

Эксперт считает, что ВСУ откажутся от контрнаступления. Вместо этого Украина начнет наносить удары по критическим объектам РФ, предположил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В КНДР заявили, что военная помощь США Украине не остановит продвижение армии России. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль назвал происходящее на Украине "справедливой священной войной за защиту суверенных прав и безопасности государства".