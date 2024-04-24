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Политика

День 790-й. Самое важное к утру 24 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Эксперт считает, что ВСУ откажутся от контрнаступления. Вместо этого Украина начнет наносить удары по критическим объектам РФ, предположил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

  • В КНДР заявили, что военная помощь США Украине не остановит продвижение армии России. Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль назвал происходящее на Украине "справедливой священной войной за защиту суверенных прав и безопасности государства".

  • Эксперт: крах Украины приведет к дискуссии между соседними странами о ее территории. При этом экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Россия будет выступать за создание современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
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В Смоленской области после атаки БПЛА произошли пожары на топливо-энергетических объектах.

Минобороны РФ сообщило о поражении гаубицами до отделения ВСУ на правом берегу Днепра.

Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю.

Киев отправил на фронт циркового артиста из-за подозрений в связи с коллегами из РФ.

В пригороде Воронежа после падения БПЛА загорелся частный дом.

Трофейные БТР "Азовец" и БМП Marder привезли на Поклонную гору.

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