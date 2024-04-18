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Политика

День 784-й. Самое важное к утру 18 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение более $60 млрд и передачу дальнобойных ракет ATACMS, переход на систему займов. Президент Джо Байден поддержал проект и призвал Конгресс принять его как можно быстрее.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, должны «выбирать Украину». Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, трансляция заседания велась на канале альянса в YouTube.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что заседание Совета Украина—НАТО пройдет 19 апреля по запросу президента Украины Владимира Зеленского. Помимо него на встрече будут присутствовать главы министерств обороны стран НАТО. Участники обсудят военную поддержку Украины.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 94,15 рубля. Евро — 100,51 рублей.

В Нижнем Новгороде выплаты добровольцам-контрактникам подняли до 1 млн рублей.

Парламент Швейцарии выступил против присоединения к группе по поиску активов РФ.

Украина ждет от США гарантии безопасности, аналогичные израильским.

В Германии нашли 161 украинского ребенка, которые считались вывезенными в Россию.

ПАСЕ одобрила передачу российских активов на восстановление Украины.

США представят план действий по активам РФ на саммите G7 в июне.

Шольц попросил Cи Цзиньпина убедить Россию вывести с Украины войска.

Путин распространил на добровольцев Росгвардии льготы контрактников Минобороны.

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