День 781-й. Самое важное к утру 15 апреля

Главные новости
- Зампред Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации в течение двух недель. Он уточнил, что в парламенте страны не зарегистрированы постановления, которые блокировали бы подписание документа.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что просит западных партнеров предоставить системы противовоздушной обороны Patriot в аренду. Эта схема пока не одобрена.
- Вооруженные силы Украины атакуют Крымский мост в середине июля этого года, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники среди украинских чиновников. По данным портала, Украина может использовать для удара от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.
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