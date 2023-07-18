19 июля
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Политика

Бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова может стать новым сенатором от Алтайского края

После выборов нового главы Алтайского края в сентябре 2023 года, экс-губернатор Александр Карлин может сложить полномочия члена Совета Федерации.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Как сообщает издание РБК, на данный момент Александр Карлин выступает в роли представителя исполнительной власти Алтайского края в верхней палате Федерального Собрания.

На замену Александру Карлину на посту представителя Алтайского края в Совете Федерации может быть выдвинута Наталья Кувшинова - представитель губернатора и правительства края в АКЗС. Кроме того, Наталья Кувшинова уже имеет опыт работы на должности депутата Государственной Думы предыдущего созыва.

В результате оценки недостаточных достижений территориальной группы "Единая Россия" в 2021 году, Наталья Кувшинова не была включена в новый состав Государственной Думы. Однако, почти незамедлительно, ее назначили представителем в АКЗС.

Представители правительства региона, ссылаясь на информацию от ИА "Банкфакс", опровергли сообщения РБК о возможном выдвижении Натальи Кувшиновой.

Ожидается, что данная ситуация решится в ближайшее время. В соответствии с информацией агентства, Виктор Томенко намерен передать подписные листы в Крайизбирком для прохождения муниципального фильтрации, в результате чего станут известны трое кандидатов от его команды на пост члена Совета Федерации.

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