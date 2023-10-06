Финалистка "Новых пацанок" бросила пить и вышла на трассу "Суперниндзя"

В следующий понедельник, 9 октября, в эфире СТС стартует новый сезон "Суперниндзя". В этот раз уникальную трассу мечтают пройти атлеты не только из России, но и Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Среди героев: китайский тренер, израильский актёр, финалистка телепроекта "Новые пацанки", олимпийский чемпион по лыжам, сёрфингист и многие другие.

Ведущие протестировали трассу

Во втором сезоне спортсменов будет поддерживать обновлённая тройка ведущих: актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и присоединившийся к ним Роман Постовалов. На съёмках актёр вместе с коллегами решил пройти одно из испытаний. "Мы не удержались, и у нас получилось, чем я даже удивил тестировщиков и спортсменов, - признаётс звезда "Уральских пельменей". - Вообще, я очень обрадовался предложению - стать ведущим этой программы. Смотрел и "Русского ниндзя", и первые сезоны "Суперниндзя", переживал за многих ребят".

Башня покорится только сильнейшим

"Суперниндзя". Пресс-служба телеканала СТС.

Съёмки масштабного шоу проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а её главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале. По словам Валерии Астаповой, в новом сезоне участники сильнее, а трасса сложнее: "В этом году, на мой взгляд, всем было тяжелее. Мы увидели такую борьбу характеров!"

"Суперниндзя". Пресс-служба телеканала СТС.

Уникальную трассу мечтали пройти 175 атлетов, в том числе финалистка шоу "Новые пацанки" Кристина Захарова, которой проект СТС помог расстаться с алкоголем и другими вредными привычками. "Однажды мне кто-то сказал, что спорт - это проводник к успеху, - рассказывает участница. - Поэтому после прохождения кастинга я решила тренироваться каждый день. Я себя мотивировала ругая, работала над собой и к моменту съёмок не пила полгода. На трассу я вышла уверенная в себе и спокойная".

"Суперниндзя". Пресс-служба телеканала СТС.

Для 47-летнего тренера и участника японского и вьетнамского состязаний в направлении "ниндзя" Вонг Ка Он Джеки участие в шоу - подтверждение, что в любом возрасте всё возможно. "Когда я узнал, что попал в проект, то был так счастлив, что даже всплакнул, - вспоминает он. - Мне сорок семь, и кто-то может не понять, зачем мне это. Но, поверьте, никто не занимается этим спортом в моём возрасте так упорно и много, как я. А я постоянно придумываю какие-то испытания, новые методы, чтобы эффективнее проходили тренировки. И здесь я, потому что следую зову сердца".

Братство кольца

"Суперниндзя". Пресс-служба телеканала СТС.

Чтобы выиграть пять миллионов рублей и получить титуль "Суперниндзя", Джеки и другие участники должны пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, герой не может продолжить испытание.

В полуфинале 70 атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух лучших атлетов ждёт долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.