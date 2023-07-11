Новую норму рабочего времени вводят в России

Норма рабочего времени в неделю составляет 40 часов в неделю.

Однако таксисты-физические лица могли работать более 12 часов в день. А это увеличивало риск для пассажиров.

Чтобы решить проблемы, правительство приняло постановление, пишет pg13.ru. Теперь таксистам запретят работать более восьми часов в день. И если водитель уже отработал положенное количество часов, он не сможет принять новый заказ через агрегатор.

Постановление вступит в силу 1 сентября.

Между тем ФСБ намерена собирать данные о геолокации и платежах пассажиров такси.

Такой проект постановления российского правительства позволит спецслужбе получать данные о пассажирах во внесудебном порядке. В частности будут следить за геолокацией и данных о средствах платежа.

Согласно документу, служба заказа такси должна предоставлять ФСБ "круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Проект разработан для реализации закона о такси и вступит в силу 1 сентября 2023 года.