18 января
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Экономика

Россия отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана

Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, сообщил минсельхоз республики.

Свинина. Мясо.
Свинина. Мясо.
СС0

В январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен из-за ветеринарного неблагополучия в некоторых районах республики.

Экспорт в Россию доступен для казахстанской говядины, баранины, свинины, молока, молочной продукции, указывает Газета.Ru.

Между тем над проблемой курицы и яйца бьются российские власти. Ряд экспертов основной причиной роста спроса на курицу и яйца считают еще большее подорожание других сортов мяса.

Глава российского Минсельхоза Патрушев заверил, что производители уже снижают цены. Также он предложил ввозить кур из Беларуси и Казахстана, чтобы сбалансировать рынок. Однако есть мнение — такие курицы станут поистине золотыми, так как платить за них придется в валюте.

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