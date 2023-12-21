Крупный инвестор планирует построить в горах Белокурихи новую клинику

Местом размещения нового объекта станет территория туристического кластера "Белокуриха Горная". По словам Константина Ежова, у компании здесь имеется земельный участок.
Новый для инвестора оздоровительный объект находится на стадии проектирования.
Константин Ежов,
генеральный директор компании "Курорт Белокуриха":
На первоначальном этапе мы привлекли максимальное количество инвесторов, которым интересна "Белокуриха Горная". Сейчас мы видим хорошее развитие этой территории. Я считаю, что это продвигает весь город-курорт вперед. Приходят новые компании с интересными проектами. Мы друг на друга смотрим и хотим стать лучше. На сегодняшний день мы конкурируем не только между собой, но и с другими регионами, такими, например, как Краснодарский край и Крым.
Первые шаги в сторону превентивной медицины компания уже сделала, в 2023 году открыв подобное отделение на базе санатория "Белокуриха".
"Мы видим, что медицина не стоит на месте и появляются все новые подходы к оздоровлению человека, вплоть до клеточного уровня", - рассказал Константин Ежов.
По его словам, от проектирования до запуска объекта может пройти от трех до пяти лет. Константин Ежов также уточнил, что у проекта крупной клиники может появится соинвестор. "Такой возможности не исключаем", - отметил руководитель.
Как проходило награждение
Церемония вручения премии "Менеджер года" проходила на прошлой неделе. "Курорт Белокуриха" и Константин Ежов победили в номинации "Частная медицина".
Всего отраслевых наград было вручено 10. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".