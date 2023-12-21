Крупный инвестор планирует построить в горах Белокурихи новую клинику

"Курорт Белокуриха" планирует построить еще одну клинику превентивной медицины. Об этом генеральный директор компании Константин Ежов сообщил на награждении премии "Менеджер года". Он стал победителем в отраслевой номинации "Здоровье. Частная медицина".

Местом размещения нового объекта станет территория туристического кластера "Белокуриха Горная". По словам Константина Ежова, у компании здесь имеется земельный участок.

Новый для инвестора оздоровительный объект находится на стадии проектирования.

Константин Ежов,

генеральный директор компании "Курорт Белокуриха":

На первоначальном этапе мы привлекли максимальное количество инвесторов, которым интересна "Белокуриха Горная". Сейчас мы видим хорошее развитие этой территории. Я считаю, что это продвигает весь город-курорт вперед. Приходят новые компании с интересными проектами. Мы друг на друга смотрим и хотим стать лучше. На сегодняшний день мы конкурируем не только между собой, но и с другими регионами, такими, например, как Краснодарский край и Крым.

церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Владимир Вдовин

Первые шаги в сторону превентивной медицины компания уже сделала, в 2023 году открыв подобное отделение на базе санатория "Белокуриха".

"Мы видим, что медицина не стоит на месте и появляются все новые подходы к оздоровлению человека, вплоть до клеточного уровня", - рассказал Константин Ежов.

По его словам, от проектирования до запуска объекта может пройти от трех до пяти лет. Константин Ежов также уточнил, что у проекта крупной клиники может появится соинвестор. "Такой возможности не исключаем", - отметил руководитель.

Белокуриха Горная. Пресс-служба правительства АК.

Как проходило награждение

Церемония вручения премии "Менеджер года" проходила на прошлой неделе. "Курорт Белокуриха" и Константин Ежов победили в номинации "Частная медицина".

Всего отраслевых наград было вручено 10. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".