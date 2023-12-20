Подсушил и победил. В Барнауле прошло грандиозное вручение премии «Менеджер года-2023»

По решению Клуба чемпионов, в который входят видные алтайские бизнесмены, "Менеджером года" в 2023 году признан Дмитрий Беляев. Выбор обоснованный — в нынешнем году бизнесмен представил несколько ярких проектов в области сельхозмашиностроения, активно развивал производство. Во многом благодаря сушильному оборудованию, которое "Комплекс Агро" выпускает с 2016 года, осенью удалось сохранить урожай в непростых погодных условиях. И это далеко не все.

Чем отличился победитель

Дмитрий Беляев громко заявил о себе еще в прошлом году, с первой попытки победив в номинации «Промышленность». Вошел он и в шорт-лист для голосования Клуба чемпионов, но стать лучшим из лучших тогда не смог.

У директора компании "Вирт" Павла Бейфорта, получившего звание "Менеджера года — 2022", было настолько мощное лобби, что обойти его оказалось не под силу.

И вот, спустя год, Дмитрий Беляев отыгрался. Члены Клуба чемпионов в этот раз проголосовали за талантливого машиностроителя единогласно. Таким образом, 40-летний бизнесмен стал самым молодым победителем «Менеджера года» за всю его историю.

церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Владимир Вдовин

Надо сказать, год для него складывался действительно удачно. «Комплекс Агро» представил широкой публике несколько новинок, например, дождевальную машину для орошения, посевной комплекс «АлтайДиск».

Компания продолжает работать в области импортозамещения, наращивать производственные мощности. Такой объем инвестиций без привлечения кредитных и государственных ресурсов в алтайской промышленности, пожалуй, не делает никто.

Сам Дмитрий Беляев признается, что продавать можно и по 100 посевных комплексов в год, но выпускать пока удается только 20. Значит, есть куда расти.

Помимо непосредственно бизнеса победитель занимался общественной деятельностью и спортом, показывая положительный пример остальным.

В октябре на соревнованиях в Сочи в составе сильной команды он преодолел плавательный этап триатлонной эстафеты. А на следующий год готов замахнуться на индивидуальную дистанцию в 113 км.

На церемонии руководитель «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб отметил, что победитель в свое время сделал правильный выбор. «Когда многие отворачивались от села, Дмитрий повернулся лицом, поняв, что здесь есть перспектива», - отметил Приб.

Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова

Павел Бейфорт вспомнил, как семь лет назад Дмитрий Беляев, изучив иностранный зерносушильный комплекс, решил сделать такой же сам. И у него получилось.

Таким образом, сушку зерна в Алтайском крае он вывел на новый уровень. Не будь этого вклада, часть урожая, который в нынешнем году пришлось убирать в дожди, сгнила бы в складах, считает Бейфорт.

Кто еще получил награды

Вот уже несколько лет «Менеджера года» определяет Клуб чемпионов. В него входят видные бизнесмены, победители прошлых лет. На выбор им даются три самых достойных кандидатуры.

церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Владимир Вдовин

Лонг-лист формируется на экспертных советах ИД «Алтапресс» по разным направлениям - от IT-индустрии до ритейла. Всего таких советов с сентября по ноябрь проходит 10. Само награждение традиционно собирает гостей в середине декабря.

Победители по отраслям: Константин Ежов («Курорт Белокуриха»)— «Здоровье» Евгений Ракшин («Первый») — «Ритейл» Константин Терновой («Алтайские закрома») — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Владимир Отмашкин («Союз») — «Строительство» Кирилл Овсянников («БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика») — «Строительная индустрия» Ольга Ермолова («Промсвязьбанк») — «Финансы» Дмитрий Беляев («Комплекс Агро») — «Промышленность» Павел Плетнев («Центр информационной безопасности») — «IT и связь» Сергей Бенслер («Колос») — «Сельское хозяйство» Евгений Григоренко («Газпром газораспределение Барнаул») — «Энергетика»

Павел Плетнев,

генеральный директор «Центра информационной безопасности»:

Проект периметральной системы безопасности, за которую нас сегодня наградили, это комплекс инженерных сооружений — камеры, интеллектуальные датчики, различные варианты распознавания. Мы видим, как возрождаются промышленные предприятия, в том числе в оборонном комплексе, им требуются более современные возможности для безопасности: как информационной, так и непосредственно физической. Защита объектов — основное, чем мы в настоящий момент занимаемся.

Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова

Константин Терновой,

управляющий директор агропромышленной компании «Алтайские закрома»:

Я здесь, прежде всего, олицетворяю компанию. У нас семейный бизнес. Многие знают, что нас трое братьев — Александр Терновой, ваш покорный слуга Константин и Валерий. Наши жены работают в компании, дети, надеюсь, что и внуки будут это делать. За плечами у нас более 1,5 тыс. сотрудников. С вами мы общаемся каждый день, потому что наш хлебокомбинат выпускает более 200 тыс. булочек в день. Это покрывает потребности Барнаула и Алтайского края. «Алтайские закрома» работают для вас.

Кого поощрили чемпионы

По традиции, члены Клуба чемпионов сами определили тех молодых руководителей алтайских фирм, которых хотели бы отметить за достижения в разных сферах экономики.

В номинации «Чемпионам от чемпионов» победили: Ульяна Салеева, индивидуальный предприниматель Евгений Водник, заместитель директора по производству агрофирмы «Нива» Александр Ваганов, генеральный директор компании «Нитроген».

церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Владимир Вдовин

Ульяна Салеева,

индивидуальный предприниматель:

В настоящий момент наше предприятие имеет широкую линейку средств для стирки белья. В следующем году мы запускаем производство жидкого мыла, а затем средств для мытья посуды.

Какие были специальные номинации

Также на церемонии за вклад в развитие экономики Алтайского края были награждены фирмы-юбиляры этого года: «Редукционно-охладительные установки» (20 лет), «Мария-Ра» (30 лет), «Аникс» — (30 лет), «Галэкс» (30 лет), «Александров и К» (30 лет), «Тонар» (35 лет), «Барнаульский пивоваренный завод» (45 лет).

Юрий Никитин, генеральный директор ТД "Аникс". Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Фото: Владимир Вдовин.

В 2023 году на вручении премии «Менеджер года» были учреждены специальные номинации:

«За поддержку отрасли» — министерство промышленности и энергетики Алтайского края (Вячеслав Химочка) «Космос становится ближе» - Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (Максим Коновалов) «Дал слово — держи» - Алтайский завод прецизионных изделий (Анна Осинцева) «За цифровые услуги» - МФЦ Алтайского края (Елена Клюева) «За прорыв в экспорте» - «Алейскзернопродукт» (Денис Старовойтов) «За легенду Алтая» - «Тейси» (Максим Байкалов) «Друг познается в беде» - «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» (Елена Драганик).

Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова Церемония награждения премии "Менеджер года - 2023". Анна Зайкова

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Мне приятно чувствовать благодарность предпринимателей. Мы со своей стороны делаем все, чтобы им легче работалось. И они за это говорят нашему министерству спасибо. Это дорогого стоит.

Анастасия Старовойтова,

заместитель директора филиала компании "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова в Барнауле:

Особенно уважают алейскую продукцию в странах Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья. В этом году значительно увеличился экспорт в Китай, Монголию, Казахстан и Северную Корею. С послаблением противоковидных мер возобновились отправки продукции на экспорт контейнерными поездами.

Опрос

Подвести итоги уходящего 2023 года нашим гостям мы предложили своеобразным SWOT-анализом, ответив на вопрос, что получилось, что не получилось, что обрадовало, а что, возможно, огорчило.

Александр Кокорев. Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Александр Кокорев,

директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса «Газпромбанка»:

В 2023 год в целом для банка был продуктивным. В Алтайском крае мы получили колоссальный прирост клиентской базы, причем это выразилось как в количестве физических лиц, так и юридических. За последние полтора года мы удвоили совокупный портфель активов и пассивов. По итогам 2022 года мы показали рекордный финансовый результат, в 2023-м этот рекорд мы уверенно превзойдем. В уходящем году увеличилось количество клиентов ВЭД. Наибольшее количество расчетов по внешнеэкономической деятельности проходит в юанях. При этом мы можем работать практически с любыми дружественными валютами, если у клиентов возникает такая потребность. Я бы не сказал, что из планируемого в этом году мы что-то не смогли реализовать. Западающих зон у «Газпромбанка» в Алтайском крае практически нет. Отмечу лишь излишне аккуратный подход в кредитовании юридических лиц. Но у нашего банка традиционно отсутствует высокий аппетит к риску. Мы к каждому клиенту всегда подходим взвешенно. Отдельно отмечу высокую востребованность наших банковских карт платежной системы China UnionPay (Юнионпэй) с возможностью оплаты более чем в 150 странах.

Владимир Отмашкин Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Владимир Отмашкин,

генеральный директор группы компаний "Союз":

Не могу сказать, что 2023 год был неуспешным. В нашей группе компаний сельскохозяйственное направление отработало хорошо, строители незначительно скорректировали сроки, но в целом выполнили поставленные задачи. Есть сложности в машиностроении, но я бы не назвал их критическими. Пока единственным проблемным моментом остается комплектация коллективов, что создает определенное напряжение.

Константин Ежов. Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Константин Ежов,

генеральный директор компании "Курорт Белокуриха":

Если говорить о том, что получилось, то для нас это новое направление - превентивная медицина. В 2023 году на базе санатория «Белокуриха» мы открыли такой центр. На сегодняшний день он успешно работает. Еще хочется отметить развитие премиум-сегмента. Сегодня в нашей сети санаториев на него приходится около 10% номерного фонда. Для того, чтобы привлекать клиентов, будем в дальнейшем вкладывать средства в ремонт, инфраструктуру и качество обслуживания. Видим, что здесь есть потенциал. Делаем серьезные шаги в области питания наших гостей. Пять лет развиваем собственное сельскохозяйственное предприятие «Алтайские луга». В 2023 году ввели в эксплуатацию свой маслосырзавод.

Юрий Гатилов. Владимир Вдовин

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Все, что намечали сделать, все получилось. Год выдался успешным и продуктивным. Несмотря на сложную международную ситуацию и продолжение СВО, занимаемся развитием. Особых печалей не было.

Кирилл Овсянников Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Кирилл Овсянников,

генеральный директор Барнаульского комбината железобетонных изделий №1 им. В. И. Мудрика:

Главной задачей на 2023 год было развитие трех производственных площадок в Барнауле, Бийске и Новосибирске. Считаю, мы успешно выполнили эту задачу. В Новосибирске провели реконструкцию промышленной площадки и запустили производство железобетонных панелей для строительства многоэтажных домов, а в 2024 году запустим самоходную установку по производству дорожных плит. В Бийске запущен проект по производству мостовых балок различной длины - 24 и 33 метра. Это уникальный и сложный продукт, аналогов которому нет в Сибири. Не каждый завод ЖБИ может выпускать и доставлять столь крупногабаритные изделия. До последнего времени эта продукция завозилась из-за пределов края. Но мое абсолютное убеждение: нужно стараться многое делать самим, формировать экономическую базу внутри региона, создавать новые рабочие места. Что касается Барнаула, мы активно развиваем бренд «Алом». Здесь актуально направление широкоформатной тротуарной плитки, которую удобно эксплуатировать на больших площадях, парках и скверах. В 2023 году мы разработали и начали выпускать трамвайную плитку. Это тоже сложный продукт, которым уже заинтересовались сибирские регионы.

Татьяна Зорина. Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Татьяна Зорина,

директор центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Из того, что получилось, — это масштабировать бизнес, переехать в просторный офис, создать дружную, работоспособную команду. К счастью, не получилось сломаться. Как известно, в каждом бизнесе бывают переломные моменты, которые надо пережить. Из радостей хотелось бы отметить расширение клиентской базы. Огорчений в 2023 году у нас не было.

Роман Куликов. Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Роман Куликов,

технический директор группы компаний «Аэрон»:

Порадовало, что все законтрактованные объекты на текущий год выполнены качественно и в срок. Пожалуй, это главное достижение нашей компании. Что касается нереализованных дел, то их нет, все идет в процессе. Из огорчений могу выделить только повышение ключевой ставки Центробанка, которое серьезно влияет на бизнес.

Евгений Александров. Анна Зайкова, Владимир Вдовин

Евгений Александров,

учредитель ювелирного дома «Александров и К»:

В нашем ювелирном бизнесе произошло много законодательных изменений, которые во многом усложнили жизнь. Некоторые предприятия в этой связи закрылись. Поэтому важным достижением считаю то, что мы продолжаем работать. Несмотря на сложную международную ситуацию, люди соскучились по эмоциям и красоте, продолжают дарить подарки, радовать близких. Отрадно, что наш ювелирный дом участвует в этих приятных событиях. Все это вселяет оптимизм и дает надежду, что жизнь продолжается.