10 апреля
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Экономика

Барнаульцы оставили на продуктовых ярмарках 2,6 млн рублей

Накануне в Барнауле прошли продовольственные ярмарки.

Ярмарки в Барнауле.
Ярмарки в Барнауле.
barnaul.org

Свою продукцию на 99 торговых точках представили товаропроизводители Барнаула и районов края, сообщает пресс-центр мэрии.

Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользуются мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености.

2,6 млн рублей составил товарооборот субботних ярмарок в Барнауле 8 апреля. С начала года объем продаж на ярмарках составил 40,9 млн рублей.

Адреса следующей ярмарки

Следующая ярмарка состоится 15 апреля по следующим адресам — пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»), ул.50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова), площадь Народная, ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова), пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»), ул. Чайковского, 21а (р.п.Южный, площадь перед ДК «Южный».

Между тем барнаульцы закупились продуктами на 9,2 млн рублей во время ярмарки 1 апреля.

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