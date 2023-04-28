28 апреля
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Автоновости

Личинка Теслы. Самый маленький электрокар продают в Барнауле

Mitsubishi i-MiEV 2009 года выпуска продают за 380 тыс. рублей в Барнауле. Хозяин ласково называет его «личинкой Теслы».

Mitsubishi i-MiEV 2009 года выпуска за 380 тыс. рублей
Mitsubishi i-MiEV 2009 года выпуска за 380 тыс. рублей
Авито

Поговаривают, что при должном уходе электрокар свернется в куколку и превратится в прекрасный Model X. Но пока он еще маленький.

Сам же Mitsubishi i-MiEV — весьма шустрый и компактный электромобиль, который отлично подойдет для поездок по городу.

Капот кузова вытянутый и выкрашен в белый цвет. Внутри салон отделан тканью. Доступен бесключевой доступ. В наличии светодиодная оптика, климат-контроль и мультимедийная система на Android.

«Остаток батареи примерно 11 кВт/ч. Летом до 85 км (при моем, не самом спокойном вождении), зимой до 65 км в зависимости от уличного или гаражного хранения и температуры за бортом», — отмечает владелец.

У Mitsubishi i-MiEV автоматическая коробка передач и 67 лошадиных сил. До «сотки» разгоняется за 9,5 секунд. Максимальная скорость — 130 км/ч.

Владелец согласен обменять электрокар на мототехнику, автомобиль старше 2007 года и деньги. «Лес, чай, кедровые орехи и гречку — не предлагать!» — просит продавец.

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