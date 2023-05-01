Что за белоснежного американца продают за 3,3 млн рублей в Барнауле

Subaru Outback 2020 года выпуска продают за 3,3 млн рублей в Барнауле. Его не так давно пригнали из Америки. Объявление размещено на « Авито ».

Subaru Outback 2020 год выпуска за 3,3 млн рублей

Subaru Outback — житель Америки и ездил только по просторам США. Его пробег — 33 тыс. км. У автомобиля белоснежный кузов. Объем багажника — 522 л.

Салон отделан черной и коричневой кожей. На приборной панели установили многофункциональный бортовой компьютер. Он заменяет большинство кнопок — например, регулирует температуру в салоне, высоту сидений, подключается к камере заднего вида. А еще подключается к Bluetooth.

У Subaru Outback — бензиновый двигатель на 2,4 л, мощностью 260 лошадиных сил, а коробка передач — вариатор. Полный привод.

По паспорту, автомобиль потребляет 10,2 л на 100 км в городе, 7,8 л — по трассе и 9,1 л — в смешанном режиме.