2 мая
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Автоновости

Что за белоснежного американца продают за 3,3 млн рублей в Барнауле

Subaru Outback 2020 года выпуска продают за 3,3 млн рублей в Барнауле. Его не так давно пригнали из Америки. Объявление размещено на «Авито».

Subaru Outback 2020 год выпуска за 3,3 млн рублей
Subaru Outback 2020 год выпуска за 3,3 млн рублей
Авито

Subaru Outback — житель Америки и ездил только по просторам США. Его пробег — 33 тыс. км. У автомобиля белоснежный кузов. Объем багажника — 522 л.

Салон отделан черной и коричневой кожей. На приборной панели установили многофункциональный бортовой компьютер. Он заменяет большинство кнопок — например, регулирует температуру в салоне, высоту сидений, подключается к камере заднего вида. А еще подключается к Bluetooth.

У Subaru Outback — бензиновый двигатель на 2,4 л, мощностью 260 лошадиных сил, а коробка передач — вариатор. Полный привод.

По паспорту, автомобиль потребляет 10,2 л на 100 км в городе, 7,8 л — по трассе и 9,1 л — в смешанном режиме.

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