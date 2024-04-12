Звериные ясли, сибирский Ди Каприо, ясная память. 11 добрых новостей апреля на Алтае

В апреле, на Алтае барсята сломали фотоловушку, спасатель выручил теленка из воды, врачи придумали как помочь людям предотвратить деменцию. А еще у нас начали снимать кино о Леонардо Ди Каприо, который нашел свою любовь в российской глубинке.