Звериные ясли, сибирский Ди Каприо, ясная память. 11 добрых новостей апреля на Алтае

- Ученые из Алтайского края запустили программу спасения исчезающего вида птиц — кулика-кречетки. Проект назвали «Степная пигалица — последний шанс!». На него нужно 9,3 млн рублей.
- В Алтайском госуниверситете начался масштабный ремонт главного корпуса «М». Второй этаж вуза оборудуют в полноценную зону отдыха с диванами и Wi-Fi, а под потолком повесят большие люстры.
- Психиатрическая больница имени Эрдмана открыла Клинику памяти в Барнауле. Там будут помогать людям с когнитивными нарушениями, чтобы в будущем предотвратить развитие деменции.
- Впервые в истории Барнаульского зоопарка в семье верблюдов родилась малышка. Это большое событие еще и потому, что самка приносит потомство только раз в два года, а вынашивает детеныша 440 дней.
- Снежные барсята играли в Сайлюгемском заповеднике и сломали фотоловушку (уже не первую). Фотоловушку жалко, зато котята довольны.
- В Барнауле наконец-то начался ледоход. Ночной. Посмотрите, как это красиво!
- В Алтайском крае снимут псевдодокументальное кино о том, как Леонардо Ди Каприо находит свою любовь в российской глубинке. Самого Ди Каприо, кстати, тоже пригласили на съемки.
- В Алтайский край вернулись черные аисты. Сначала прилетел самец, а следом за ним и самка. Теперь они вдвоем нежатся в своем гнездышке.
- Медведица с двумя медвежатами попались в кадр фотографам на Алтае сразу после пробуждения из спячки. Мать старалась укрыть детенышей от непогоды и любопытных папарацци.
- Из-за подтопления алтайского села новорожденный теленок чуть не научился плавать. К счастью, сотрудник МЧС спас малыша: пронес его на руках в безопасное место.
- На Алтае раньше времени зацвел маральник. Только взгляните, какая красота.
Маральник.
Barnaul 22
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