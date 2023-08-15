"Забегваленки" и истории сторожилов. Как проходил самый первый День города в Барнауле и как его праздновали в 2010-х и 2020-х

Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Празднование Дня города в 1980-м году.
Барнаул. Юбилейные даты
Интересные факты
- Ко Дню города 1980 года в Барнауле высадили более 19 тыс. деревьев, 83 тыс. кустарников, разбили 22 га газонов. А также построили и капитально отремонтировали дороги по проспектам Красноармейскому и Социалистическому, улицам Полевой, Титова, Георгиева и другим.
- К юбилейной дате в городе построили гостиницу "Барнаул", бассейн, ипподром, крытый рынок, мост через Барнаулку по проспекту Ленина, речной вокзал, Дом быта, Дом культуры моторного завода, пять фонтанов, а еще открыли памятник И. И. Ползунову у "политеха".
- В преддверии первого Дня города в Алтайском музее изобразительных и прикладных искусств прошла конференция «Искусство Алтая XVIII–XIX вв.». В ней принял участие Эрмитаж, а также Павловский дворец-музей, Музей Колыванского камнерезного завода, Алтайский краеведческий музей.
- С 1979 по 1980 год по краевому радио шел цикл передач, посвященных 250-летию Барнаула. Историки, краеведы и барнаульские старожилы рассказывали интересные факты из истории города, о прошлом и настоящем городских районов и предприятий.
А вот так День города проходил с 2017 года.