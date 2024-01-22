"Все, антирекорд побит". Рождаемость в Алтайском крае достигла самых низких значений

Минздрав Алтайского края опубликовал статистику рождаемости за 2023 год. Увы, количество рожденных детей оказалось еще меньше, чем в прошлом году. И статистика не думает улучшаться. Подробнее - в материале altaprerss.ru.

Маленькие цифры

Цифры рождаемости за прошлый год такие же маленькие, как и сами новорожденные. За 2023 год в Алтайском крае родилось 16 661 детей. Мальчиков, традиционно, чуть больше, чем девочек: 8 608 против 8 053.

Это на 1 тыс. детей меньше, чем в позапрошлом году — тогда на свет появилось 17 750 малышей. Это самое низкое число рожденных детей за историю края. Ранее антирекордным значением считали показатель 2021 года.

Статистика рождаемости за последние пять лет: в 2022-м году родилось 17 750, 2021-м – 19 141, в 2020-м – 20 168, в 2019-м – 21 311, а в 2018-м – 23 728.

За последние десять лет рождаемость в регионе упала в два раза. Последний раз Алтайский край хвастался большим количеством новорожденных в 2013 году. Тогда на свет появилось рекордное количество детей — 32,5 тыс.

Малыш. Новорожденный. https://unsplash.com/

Последствия прошлых десятилетий

Тенденцию к снижению рождаемости сейчас наблюдают по всей России. Демограф Александр Ракша отметил в своем Telegram-канале, что 2023 год поставил новый рекорд по спаду рождаемости. По его оценке, за прошлый год родилось 1,261-1,262 млн детей - это почти повторение антирекорда 1999 года (1 215 млн).

Президент страны Владимир Путин заявил в прошлом году, что нынешние низкие показатели — это «последствия демографических провалов прошлых десятилетий».

Среди основных причин Минтруд называет сокращение численности женщин в фертильном возрасте, а также неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

«Если в ближайший месяц не будут введены новые меры стимулирования рождаемости в виде безусловных федеральных Маткапиталов на второго и третьего ребенка, то 2024 год точно станет антирекордным примерно с конца XVIII века даже вместе с Чечнёй», - считает Александр Ракша.

Новорожденный, младенец Freepic

Падает не только рождаемость

Но не все так плохо: смертность в Алтайском крае тоже пошла на спад. По данным ЗАГСа, за 2023 год умерло 30 312 человек. Это на 3 тыс. меньше, чем в позапрошлом году (в 2022-м году умерло 33 944 человек). И на 10 тыс. меньше, чем в 2021 году (43 704).

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на ежегодной пресс-конференции заявил, что Алтайский край начал приближаться к доковидным временам. Показатель общей смертности в регионе составил 14,1 на 100 тыс. населения.

Соответственно постепенно снижается и естественная убыль населения. В 2023 году она составила 13 651, в позапрошлом -16 347 человек, а в 2021 – 24 563. Для сравнения, в доковидные годы естественная убыль в среднем составляла 10,5 тыс. человек.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Акцент на материнство

Большая часть женщин стали мамами до 35 лет — 12 668. В три раза меньше тех, кто родил в позднем возрасте — 3 992. Средний возраст мамы - 28,6 лет.

Сейчас на одну женщину в Алтайском крае приходится 1,3 ребенка, что говорит об отставании от плана демографического развития региона до 2025 года. Согласно ему, должно быть 1,8.

2024 год объявлен годом семьи, поэтому региональный минздрав поставил перед собой задачи по охране семьи. Дмитрий Попов заявил, что в этом году собираются сделать акцент на ценности материнства.

В первую очередь запланированы регулярные медицинские осмотры для будущих родителей в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Женщина и новорожденный. СС0.

Минздрав собирается усилить работу женских консультаций, роддомов и других поликлинических подразделений, работающих с мамами.

«Однозначно все женские консультации и центры медико-социальной и медико-психологической помощи будут реализовываться во всех центральных районных больницах. Это необходимо для того, чтобы помочь мамам малышей и женщинам, планирующим материнство», - заявил Дмитрий Попов.

Также в минздраве планируют продолжить развивать технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Алтайский край – один из немногих регионов России, где дорогостоящая процедура ЭКО проводится за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2024 год запланировано более 1,2 тыс. процедур.

«Это значительный вклад в демографическую политику регионов», - отметил глава минздрава.

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